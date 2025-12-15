İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANMIŞTI

Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Savcılık ifadesinde Ersoy, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Grup seks iddialarının hepsi yalan." demişti.

UYUŞTURUCU TESTİNİN SONUCU ÇIKTI

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın duyurduğu habere göre Ersoy’un pozitif testi çıkan uyuşturucunun “kokain” olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ersoy soruşturmasında ismi geçen spiker Ela Rumeysa Cebeci’nin “kokain” ve “esrar” testleri de pozitif çıktı.