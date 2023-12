Mehmet Akif Üstündağ ile Mehmet Büyükekşi arasındaki farka inanamayacaksınız. Gürel Yurttaş yazdı

Voleybolda uçuyoruz. Dünyada tek olduk. Avrupa'da Dünya'da milli takım olarak kadınlarda şampiyon oldu. Olimpiyatlarda favoriyiz.

Kulüplerimiz de öyle. Eczacıbaşı Dünya Şampiyonu oldu. Finali de Vakıfbank'la oynadı üstelik. Dünya Şampiyonu da ikincisi de bizde.

Üstelik pırıl pırıl sporcularımız var. Atatürk'ün kızları diyorlar kendilerine. Her biri gururumuz.

Voleybolun başında da Mehmet Akif Üstündağ var.

Ya futbolda?

Durumumuz içler acısı.

Avrupa Şampiyonası finallerine kaldık diye neredeyse zil takıp oynayacağız!

Kulüplerimizin hali de ortada.

Biri Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Elenen takımı Avrupa Ligi'ne kaldı diye Türkiye Futbol Federasyonu tebrik etti iyi mi?

Biri Avrupa'nın sıradan takımlarının teselli turnuvasında gruptan zar zor çıkabildi.

Diğeri elendi gitti.

Üstelik futbolda her gün futbol dışı tartışmaların içindeyiz. Son olarak bir başkan gitti saha ortasında bir hakeme yumruk attı.

Maçlarda kendilerini yalandan yere atıp kıvranan futbolcular var.

Küfürbaz teknik direktörlerimiz var.

Kavgacı yöneticilerimiz var.

Aldığı hemen hemen her karar saçmalık olan bir Futbol Federasyonu yönetimimiz de var.

Başında da Mehmet Büyükekşi var. 3 gün önce ligleri süresiz erteleyen, 3 gün sonra hafta içine maç koyan. Tuhaf tuhaf açıklamalar yapan. Lige bile lig diyemeyen. Ne kadar yakını varsa torpil yaparak federasyon binasına yüksek maaşlarla dolduran. Bu kişilerin futboldan anlamadıkları da ortadayken.

Şöyle bir araştırayım dedim.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR, MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?

Karşılaştırayım istedim.

Arada öyle fark var ki, birinin neden başarılı, diğerinin neden tartışmalı olduğunu anladım.

Önce Mehmet Akif Üstündağ'dan başlayayım.

Hayatı voleybolda geçmiş. Geldiği 60 yaşına kadar spordan hiç kopmamış.

Voleybol kariyerine Köy Hizmetleri Spor Kulübü’nde başlamış. Daha sonra Petrol Ofisi, Muhafızgücü ve Galatasaray formalarını giymiş Aktif spor hayatını sonlandırdıktan sonra antrenörlük yapmaya başlamış. Sırasıyla Galatasaray, Eczacıbaşı, Yeşilyurt ve Fenerbahçe takımlarını çalıştırmış. Ayrıca Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın da başında bulunmuş. Bir ara TFF yönetiminde bile yer almış.

2016 yılında Voleybol Federasyonu Başkanı olmuş. O gün bugün voleybolun geldiği yer ortada. Çünkü adam voleybolun tam da içinden gelmiş. Oyuncu, antrenör, yönetici. Her pozisyonunda yer aldığı için neyin ne olduğunu biliyor yani. 2016'dan bu yana voleybolda çağ atladığımız da ortada.

Ya Mehmet Büyükekşi?

Bildiğin iş adamı. Sporla ilgisi olmamış. Belki de sahaların önünden bile geçmemiş. Çünkü o kadar yüklü ki kartviziti. Sürekli bir yerlerde (Spor hariç) yönetici ya da başkan!

Bi kaçını sayayım; Türkiye Deri Vakfı (TÜRDEV) Yönetim Kurulu Üyeliği, 5 Yıl (TİM) Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği, 8 Yıl (İSO) İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, 6 Yıl (TÜRDEV) Türkiye Deri Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, 14 Yıl Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği, B20 Yürütme Kurulu Üyeliği, TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Turkish Do&Co Yönetim Kurulu Üyeliği, Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığı, 2000-2006 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1997-2008 yılları arasında Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Kurumu ve Eğitim Vakfı (TASEV) Kurucu Başkanlığı.

Arada sadece bir yıl kadar Gaziantep FK'da kulüp başkanlığı yapmış. O sürede de hakemler hakkında demediğini bırakmamış.

Şimdi anladınız mı voleybolda uçarken futbolda neden böyleyiz?

Peki futbolda Üstündağ gibi insanlarımız yok mu?

Var elbette. Ama nedense futbol hep hayatlarında topa vurmamış insanlar tarafından yönetiliyor.

Ya da yönetilemiyor.