17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Mehmet Ali Birand kimdir?

Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Mehmet Ali Birand kimdir?

Usta gazeteci Mehmet Ali Birand ölüm yıl dönümünde anılıyor. Geçirdiği operasyon sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ali Birand ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Peki, Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Mehmet Ali Birand kimdir?

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 16:20
Takip Et

Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Mehmet Ali Birand kimdir?

Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Mehmet Ali Birand kimdir?
+
Aa
-

Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand geçirdiği operasyon sırasında kalbinde meydana gelen komplikasyon sonucunda hayata veda etmişti. Mehmet Ali Birand ölüm yıl dönümünde anıldı. Peki, Mehmet Ali Birand’ın ölüm yıl dönümü ne zaman? Mehmet Ali Birand kimdir?

Bugün usta gazeteci ve televizyoncu Mehmet ali Birand’ın ölüm yıldönümü. Usta gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 10. ölüm yıldönümünde anılıyor. Mehmet Ali Birand 17 Ocak 2013'te 71 yaşında hayatını kaybetmişti.

Duayen gazeteci Mehmet Ali Birand Safra kesesindeki stendin değişimi için geçirdiği operasyon sırasında kalbinde meydana gelen komplikasyon sonucunda vefat etmişti.

MEHMET ALİ BİRAND KİMDİR?

Mehmet Ali Birand, 9 Aralık 1941 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

İlköğrenimini Erenköy Zihnipaşa'da tamamlayan Mehmet Ali Birand, 1955 senesinde Galatasaray Lisesi'nde eğitime başladı.

1962 senesinde liseden mezun olan Mehmet Ali Birand, lise mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Filoloji Fakültesi Fransızca Bölümü'nde okumaya başladı. Bir süre eğitime devam ettikten sonra, maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Gazeteciliğe, Abdi İpekçi'nin vesilesiyle başlayan Mehmet Ali Birand, 1964 senesinde Milliyet'te çalışmaya başladı. Kendisiyle özdeşleşen 32. Gün programını ise, 1985 senesinde TRT'de yapmaya başladı.

32. Gün ile ülke genelinde tanınmaya başlayan Mehmet Ali Birand'ın ilk büyük ses getiren olayı ise, 1988 senesinde Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan Abdullah Öcalan röportajıydı. Bu röportaj, terörist Öcalan ile yapılan ilk röportajdı ve yayınlandıktan sonra Milliyet Gazetesi toplatıldı, bir süre yayınlanması yasaklandı.

Mehmet Ali Birand Sabah'ta çalışmaya başladı. 32. Gün programını da Show Tv'ye taşıdı. 28 Şubat döneminden sonra Sabah gazetesindeki görevi sonlandırıldı ve Show Tv'deki programı da yayından kaldırıldı.

2005 senesinde Mehmet Ali Birand Kanal D Ana Haber Bülteni'nin Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2009 senesinde ise hem CNN Türk hem de Kanal D'nin Genel Yayın Yönetmenliğini aynı anda üstlendi.

Bir süre önce pankreas kanserine yakalanan Mehmet Ali Birand, hastalığı ile ilgili bir seri ameliyat geçirmiş ve kemoterapi görmüştü. Tedavisinin bir parçası olarak safra kesesindeki stentlerin değiştirilmesi için gittiği İstanbul Amerikan Hastanesi'nde yapılan ameliyat sonrasında 17 Ocak 2013 tarihinde yoğun bakımda hayatını yitirdi.

Birand'ın cenazesi, 19 Ocak 2013'te Doğan TV Center'da yapılan törenin ardından Teşvikiye Camisi'ne getirildi ve burada yapılan cenaze töreninden sonra Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
3
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
4
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
5
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
6
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿Konyaspor Stanojevic ile anlaştı
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
7
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿AKP Sözcüsü Çelik açıkladı. EYT için tarih verdi
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 10 uzman yardımcısı alacak
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
﻿Otomobildeki yangın tamirhaneyi de yaktı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.