Mehmet Ali Erbil 'Emekli maaşımla nasıl alacağım' diyerek isyan etti! 'Çıplak dolaşırım daha iyi’

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmış olan Erbil, gündemden düşmüyor. Daha önce "Kiradaki evlerden ve faizlerden geçiniyorum" diyerek üç evini sattığını, gelirini faize yatırdığını belirtmişti.

YANMIŞ BU TÜRKİYE

Erbil, son olarak artan fiyatlar karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi. Alışveriş yaparken, "Bir mont 60 bin TL. Yanmış bu Türkiye. Emekli maaşımla nasıl alacağım bunu? Çıplak dolaşırım daha iyi" ifadelerini kullandı. Bu açıklamasının ardından, Erbil'in emekli maaşı yeniden merak konusu oldu.

EMEKLİ MAAŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Komedyen Mehmet Ali Erbil’in 64 bin TL'lik emekli maaşı, geçtiğimiz günlerde tekrar gündem oldu. Gazeteci İsmail Saymaz, Erbil’in emekli maaşını gündeme getirerek, "Diyor ki o bahis jargonunu kullanarak bas gitsin diyor. Yanındaki çocuk diyor ki 64 bin TL veriyor diyor. 'O benim emekli maaşım' diyor. Hoş bir emekli maaşı, yüksek para ama. Şimdi kardeşim sen bu sözü nasıl zorla söylemiş olabilirsin? Artık insaf" ifadelerini kullanmıştı.