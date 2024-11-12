Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı! Kanal yönetimi harekete geçip yayından kaldırdı iddiası

Düzenleme: Kaynak: Onur Akay Medya
Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı! Kanal yönetimi harekete geçip yayından kaldırdı iddiası

Yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Erbil'in gözaltı sonrası hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Onur Akay Mehmet Ali Erbil hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Akay, Mehmet Ali Erbil’in Kanal D programında sunduğu Turnike programının yayından kaldırdığını iddia etti.

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NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

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ŞÜPHELİLER ARASINDA SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL DE VARDI

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil de vardı.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil "ev hapsi"yle serbest bırakıldı. Erbil'in gözaltı sonrası bomba iddia gündeme düştü.

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TURNİKE'NİN YAYINDAN KALDIRILDI İDDİASI

Magazin gazetecisi Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Turnike programının yayından kaldırdığını ileri sürdü.

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Akay şu açıklamalarda bulundu:

"2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti."

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