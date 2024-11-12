Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı! Kanal yönetimi harekete geçip yayından kaldırdı iddiası

Gazeteci Onur Akay Mehmet Ali Erbil hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Akay, Mehmet Ali Erbil’in Kanal D programında sunduğu Turnike programının yayından kaldırdığını iddia etti.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

ŞÜPHELİLER ARASINDA SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL DE VARDI

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil de vardı.

EV HAPSİYLE SERBEST BIRAKILDI

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil "ev hapsi"yle serbest bırakıldı. Erbil'in gözaltı sonrası bomba iddia gündeme düştü.

Ev hapsine çarptırılan Mehmet Ali Erbil’in ifadesi ortaya çıktı

TURNİKE'NİN YAYINDAN KALDIRILDI İDDİASI

Magazin gazetecisi Onur Akay, Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Turnike programının yayından kaldırdığını ileri sürdü.

Mehmet Ali Erbil'e ev hapsi cezası verildi

Akay şu açıklamalarda bulundu:

"2022 yılının Ağustos ayında, İbo Show programının yayından kaldırıldığını, sizlere ben duyurmuştum. 2024 yılının Kasım ayında da Kanal D yönetiminin Turnike programını yayından kaldırdığını sizlere duyuruyorum. Hatta Kanal D, çekilmiş programları yapımcılara geri iade etti."