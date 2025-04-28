Mehmet Ali Erbil ile ilgili şoke eden iddialar

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil, eski nişanlısı Gülseren Ceylan'a hakaret ve mala zarar verme davaları açtı, uzaklaştırma kararı aldırdı.

Sürekli barışıp ayrılan çift son olarak geçtiğimiz ay ayrılmıştı. Gülseren Ceylan, ünlü şovmen hakkında şok edici iddialarda bulunmuştu.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Ceylan'ın yaptığı açıklamalar sonrasında sessizliğini koruyarak hamlede bulunan Mehmet Ali Erbil, eski eşine hakaret davası, mala zarar verme davası açıp hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kız arkadaşıma yazıldı, evde hizmetçiyi taciz etti, evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu. Hatta bir kumar gecesinde, arkadaşlarıyla birlikte bir genç kızı çırılçıplak soyup eğlence malzemesi haline getirdiler. Hizmetçi, ayağımı ovarken bazı uygunsuz davranışlarda bulunduklarını itiraf etti. Ne yaptığını siz anlayın artık... Öyle basit bir şey değil, ısırmış bile. Bu durumu bizzat kendi ağzından duyunca adeta delirdim. Ağabeyin, benim yanımdayken tuvalete giderken hiç çekinmeden pantolonunu indiriyordu. Zaten ailenizin tüm saygısızlıklarına şahit oldum. Aldatılmayı affettim ama kimse affetmemeli. Devleti dolandırdı, evdeyken hizmetçiyi kandırdı. Arkadaşıma da mesaj atarak uygunsuz teklifler yaptı. Bana fiziksel şiddet uyguladı. Bu durumu herkesin bilmesini istiyorum. Bana şiddet uyguladı ama ben de izin verdim. Yaşlı olduğu için bir şey yapmak istemedim."

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in asistanı hakkında da şok edici bir iddiada bulundu. Erbil'in asistanının, kendisini zengin adamlara pazarlamaya çalıştığını iddia etti.