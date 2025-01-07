Mehmet Ali Erbil itirafları çok konuşulmuştu! Gülseren Ceylan’ın Tiktok'ta kazandığı para dudak uçuklattı

Bir küs bir barışık giden ilişkilerinde açıklamalarıyla dikkat çeken ikiliden Gülseren Ceylan’ın Mehmet Ali Erbil hakkındaki itirafları olay yaratmıştı.

“10 DAKİKADA 30 BİN TL KAZANDIM”

Ceylan bu açıklamalarının ardından kazancıyla da gündeme geldi. Daha önce evindeki para makinesini gösteren Gülseren Ceylan Pınar Kerimoğlu’nun sorusu üzerine şunları söyledi:

“TikTok’ta yayın yaparak para kazanıyorum. İnsanlar hediye atıp ‘Evinizi gezdirin’ vs. istiyorlar. O yayında 10 dakikada 30 bin TL kazandım."

“AİLEMİ KARŞIMA ALIP ONUNLA BİR YOLA ÇIKTIM”

Gülseren Ceylan, bir gün TikTok’ta canlı yayındayken Mehmet Ali Erbil ile tanıştıklarını ve Erbil’in kendisini İstanbul’a davet ettiğini de söyledi.

Bir süre sonra İstanbul’a geldiğinde görüştüklerini belirten Ceylan, “Bir kere görüştük ve zaman geçirdik. Sonrasında Bodrum’a gittim ama asla peşimi bırakmadı. Bir ay peşimden koştu, ‘Ben sensiz yapamam’ dedi. Ben de beni bu kadar sevdiğine inandım ve ailemi karşıma alıp onunla bir yola çıktım” şeklinde anlattı.