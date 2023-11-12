Mehmet Ali Erbil suskunluğunu bozdu: Allah herkesin karşısına iyi insanlar çıkarsın

26 yaşındaki sevgilisi Gülseren Ceylan ile yaşadığı 4 aylık aşkı ile magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil, ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Rahime Sezgin
Mehmet Ali Erbil suskunluğunu bozdu: Allah herkesin karşısına iyi insanlar çıkarsın

Ünlü şovmen, son olarak Nişantaşı'nda bir giyim mağazasında görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Erbil, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

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İlk olarak geçen hafta İstinye yokuşunda arabasının hurdaya dönmesine neden olan trafik kazası ile ilgili konuşan Erbil, "Verilmiş sadakamız varmış. Kan dökmeden hiçbir arabaya binmem. Kanı döktük kendi kanımız dökülmedi. Emniyet kemeri kastığı için kaburgam ezildi. Onun sıkıntısını çekiyorum 3-4 gündür. Şaka gibiydi" dedi.

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"HEPSİ ARADI SAĞ OLSUN"

Kaza sonrası kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Gülben Ergen, Sibel Can, İbrahim Tatlıses gibi sanatçı arkadaşlarının isimlerin söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Hepsi aradı sağ olsun, ilgilendiler" açıklamasında bulundu.

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Mehmet Ali Erbil son olarak kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile 4 ay süren birlikteliğin ardından ayrılmıştı. İlişkisi hakkındaki sorularını yanıtlayan Erbil, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle ben Gülseren'e evlenme teklifi etmedim. On yüzük doğum günü hediyesiydi. Bir diğer konu da araba alma mevzusu. Ben kendime araba almadım, ona nasıl alacağım! Zaten öyle istekleri olan bir kız değildi.

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Benden ev yada araba istemedi. Marka alışverişler yapmak da istemedi. Sadece aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. 4 aylık bir süreç oldu. Aynı evi paylaştık. Aramızda ikinci şahıslar olmadı. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum.

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İbrahim Tatlıses de tanıktır buna. Tatlıses bana 'Kirvem bu kızın hiç dışarda gözü yok.' derdi. Bir erkeğe verdiği hediyeyi geri istemek yakışmaz. Öyle bir şey de olmadı. Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık.

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Hala konuşuyoruz. Barışma durumumuz yok. Çok yıprandık ikimizde. O genç bir kadın ve bir geleceği var, benimle birlikte geleceği olmayabilirdi. Çok iyi anlaşıyorduk, kızlarımla da çok iyi anlaşıyordu. Torunumla oyun oynuyorlardı düşünün, ama olmadı. Sağlık olsun. Allah iyi insanlar çıkarsın karşısına."

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