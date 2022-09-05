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Mehmet Ali Erbil: Türkiye AK Parti döneminde rönesans yaşadı

Mehmet Ali Erbil, Türkiye’nin AKP iktidarında rönesans yaşadığını açıkladı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:35
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Mehmet Ali Erbil Türkiye'nin AKP iktidarında rönesans yaşadığını söyledi

Mehmet Ali Erbil: Türkiye AK Parti döneminde rönesans yaşadı
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Mehmet Ali Erbil Sabah Gazetesi’nden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı.

Şovmen, “Siz son röportajımızda sağlık sistemine yönelik sözlerinizden dolayı linç edilmiştiniz. Neler hissettiniz linç edildiğinizde?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

TÜRKİYE AKP DÖNEMİNDE RÖNESANS YAŞADI

"İstedikleri kadar linç etsinler. Hizmeti övüyorum ben. Türkiye AK Parti döneminde sağlık alanında rönesans yaşadı. Şehir hastanelerimiz çok güzel. Eskiden hastaneler hastaları kapıya koyardı, şimdi mağdur olmuyor kimse. Sağlık Bakanımız çok başarılı. Yıllarca devletime vergi ödedim, sağlığım bozulduğunda da devletim bana sahip çıkıyor. Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Sadece sağlık alanında da değil, ulaşım alanında da önemli hizmetler yapıldı.

AK Parti yaptı diye bu yapılanları söylemeyecek miyim? Kim hizmet ederse bunu söylerim. Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir'e şimdi 3.5 saatte gidiyorum. Bu yolları kimse yadsıyamaz. 20 yıldır gelinen nokta ortada. Ülkemizin boynu uluslararası alanda da artık eğilmiyor. Yunanistan başını kaldırmaya kalktı, Milli Savunma Bakanımız F 16 ile onlara güzel cevap verdi."

 

Erbil, Kalçık'ın "Bazı sanatçılarımız son günlerde LGBT'yi destekleyen açıklamalarda bulunuyor..." sözleri üzerine de şunları söyledi:

"Eşcinsellik benim için sapkınlıktır. Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız. Eşcinsellerin yaşamlarına saygı duyuyorum ama bunun bayraktarlığı yapılmamalı. Sanki güzel bir şeymiş gibi göstermek yanlış. Bizim adetlerimizde böyle bir şey yok. Sanatçılarımız daha özenli olmalı.

"ERŞAN KUNERİ BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI”

Erbil, "Stand-up'çıları nasıl buluyorsunuz peki?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama artık o da kendini tekrarlamaya başladı. Bir de son işi 'Erşan Kuneri' beni hayal kırıklığına uğrattı. Küfre dayalı komedi yapmış. Halk tarafından bu film kırmızı kart görmeli. Devletimiz de bence müdahale etmeliydi. Bu kadar olmaz... Ben erkek halimle bu küfürlerden utandım. 18 yaş ibaresi konmuş ama yine de bu kadar küfre dayalı yapılmamalı. Mizah zekaya dayalı yapılmalı, küfre dayalı olursa sonuç bu oluyor işte... Cem Yılmaz bana bu işi için teklifte bulunsaydı, kabul etmezdim. Böyle bir projede yer almak istemezdim."

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Abbas
5.09.2022 14:49
Sizin için öyle olabilir, ama ahlak konusunda akıl verecek en son kişi sizsiniz Mister  
 
Misafir
5.09.2022 14:46
Kendisini bu tespiti için tebrik ediyorum...  
 
Ben Tosunpaşa
5.09.2022 14:32
Bu akıl yoksunu yalakalığa devam ediyor  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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