Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle! Ailesi 40 yaş küçük sevgiliyle evlenmesine karşı çıkmıştı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklif etmişti. Ancak 66 yaşındaki ünlü şovmenin 6. Evliliğine ilk eşi Muhsine Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi karşı çıkmıştı.

İlişkisini resmiyete dökmek isteyen ve sevgilisine “Yerin sonsuza dek benim yanım olsun” diyen Mehmet Ali Erbil’den sürpriz bir hamle geldi.

Yenigünaydın'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil eğer ilk eşi ve oğlundan onay alırsa Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyor.