Mehmet Ali Erbil’e eski eşinden nafaka resti: "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" demişti!

Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz ve Kimya Gökçe Aytaç, Anadolu Turnesi kapsamında Giresun’da “Etekler ve Pantolonlar” tiyatro oyunuyla sahne aldı.

Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi’nde kapalı gişe oynanan oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kumbasar, Giresunlu seyircilerin ilgisinden ve enerjisinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Eski eşi Mehmet Ali Erbil’in “29 yıldır nafaka ödeyen tek adamım” sözleri hatırlatıldığında Kumbasar, ilk kez konuyla ilgili konuştu. “Her kadın evleniyor, sonra boşanıyor. Herkes nafakası için mücadele etmeli. Nafaka her kadının hakkıdır. O beni çok iyi tanıyor. İstersem mahkeme kararıyla hak ettiğimi alırsam canı çok yanar. Ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum, bundan sonra fazla konuşmaz.” dedi.

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Dijital platformlardaki projelere de değinen Kumbasar, “İyi bir proje, güzel yazılmışsa, ‘dijitalde daha rahatız, televizyonda kullanamadığımız cümleleri kurabiliyoruz’ gibi bir rahatlık olabilir. Ama iyi yazılmış, iyi yapılmış bir projeyse, nerede olduğu fark etmez. Her yerde ses getirir, beğenilir, duyulur ve izlenir. Ben böyle düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Nurseli İdiz ise, “Yedi yıldır televizyon yapımlarında yer almadım. Gelen teklif olmadı. Dijitalde birkaç film yaptım. Ufak tefek işler yaptım ama gönlüme göre bir proje gelmedi.” dedi.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957’de İstanbul’da doğan Türk oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Saadettin Erbil’in oğlu olan Erbil, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu Kariyerinde 30’dan fazla film, 10’dan fazla dizi ve çok sayıda tiyatro oyununda rol almış, 5’ten fazla televizyon programının sunuculuğunu üstlendi.

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İstanbul, Ankara ve Balıkesir’de ilk ve ortaöğrenimini tamamlayan Erbil, 1970’te üvey babasının isteğiyle Ankara Devlet Konservatuvarı’na yatılı olarak girmiş ve hocası Cüneyt Gökçer’den eğitim aldı. Devlet Tiyatrosu’nda konuk oyuncu olarak başrolde oynadığı bir oyunda En İyi Tiyatrocu Ödülü’nü kazandı. Mezuniyet sonrası Devlet Tiyatrosu’nda çalışmış, özellikle Küheylan gibi oyunlarda sahne aldı.

Erbil, dedesinin Hz. Muhammed’in eşinin soyundan geldiğini belirtmiştir. Uzun bir hastalık dönemi geçirmiş, 2020’de Acıbadem Hastanesi’nde tedavi gördü. Nafaka tartışmalarıyla da gündeme gelmiştir, özellikle Nergis Kumbasar ile ilgili açıklamaları dikkat çekmişti.

TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ:

Erbil, kariyerine TRT’de Metronom programında Derya Baykal ve Çiğdem Tunç ile başladı. Özel kanalların açılmasıyla Kanal 6, InterStar, atv, Show TV gibi kanallarda çalıştı. Çarkıfelek yarışmasıyla büyük ün kazandı; Tatlı Kaçıklar, Aşkım Aşkım gibi dizilerde ve Uyanıklar Dünyası, Kahpe Bizans, Hababam Sınıfı serisi gibi filmlerde rol aldı. Şrek ve Oyuncak Hikayesi gibi yapımlarda seslendirme yaptı. 2012’de TV8’de Aşka Gel, 2015’te Star TV’de Çarkıfelek sunuculuğu yaptı. 2020’de Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle kök hücre nakli geçirdi.

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ÖNE ÇIKAN ÇALIŞMALARI:

Tiyatro: Hisseli Harikalar Kumpanyası, Küheylan, Artiz Mektebi

Diziler: Tatlı Kaçıklar, Aşkım Aşkım, Türk Malı

Filmler: Uyanıklar Dünyası, Kahpe Bizans, Hababam Sınıfı serisi

Programlar: Çarkıfelek, 50 Sarışın, Aşka Gel, Açıl Susam Açıl

Çalıştığı Kanallar: TRT, Kanal 6, Star TV, atv, Kanal D, Show TV, FOX, TV8 gibi birçok kanalda görev almıştır.

NERGİS KUMBASAR KİMDİR?

Nergis Kumbasar, 25 Mayıs 1963’te Ankara’da doğdu. Babası profesör doktor Abidin Kumbasar, erkek kardeşi Deniz Kumbasar’dır. TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan mankenlik diploması aldı. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak mankenlik kariyerine başladı ve ardından reklam filmleri, sinema ve televizyon teklifleriyle oyuncu, sunucu ve senaryo yazarı olarak kariyerine yön verdi.

Kumbasar’ın oyunculuk serüveni reklam filmleriyle başladı ve 1985’te TRT için çekilen Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda Nüzhet rolüyle önemli bir adım attı. Mehmet Ali Erbil ile evlendikten sonra mankenliği bıraktı. Eğlence programları ve Show TV’de kadın programı sundu. TRT’de Sağlık Bakanlığı sponsorluğunda sağlık programı yaptı. Halen sunucu ve oyuncu olarak televizyon projelerinde yer alıyor. Ayrıca senaryo yazarlığı yaptı; Sardunya Sokağı ve Evimin Erkeği (2007) dizilerinin senaryolarını yazdı.

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Nergis Kumbasar, 20 Ağustos 1989’da Mehmet Ali Erbil ile evlendi ve 1996’da boşandı. Bu evlilikten 2 Aralık 1995 doğumlu Yasmin adında bir kızı var.

ÖNE ÇIKAN PROJELERİ:

Diziler: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1985, Nüzhet), Kiralık Aşk (2015, Neriman), Papatyam (2009-2011, Semiha), Türk Malı (2017, Şaduman).

Filmler: Sevmek ve Ölmek Zamanı (1989, Aysun), Neva (2013), Bizim Semtin Çocukları (2019), Çat Kapı Aşk (2019).

Programlar: Yeniden Başlasın (2008, sunucu), Burada Laf Çok (2011, konuk).

Senaryolar: Sardunya Sokağı (2007), Evimin Erkeği (2007).

Kumbasar, 2015’te Kiralık Aşk dizisinde Neriman rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Son olarak Giresun’da Etekler ve Pantolonlar tiyatro oyunuyla sahne aldı.

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