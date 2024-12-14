Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den çok konuşulacak açıklama: İnşallah ayrılmışlardır

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil' Erbil, babasının sevgilisi Gülseren Ceylan iddiasıyla ilgili şaşırtan açıklamalar yaptı.

Yasmin Erbil, Eftelya Taşdemir ve İrem Genç ev sahipliğinde düzenlenen davette gazetecilerle konuştu. Babası Mehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yargılanması hakkında “Babam oynamıyor artık, bıraktı o işleri” diyen Yasmin Erbil, ünlü şovmenin Gülseren Ceylan’la ilişkisini noktaladığı iddiası sorulunca heyecanlandı:

"İNŞALLAH AYRILMIŞLARDIR"

Erbil, babasının sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddiasıyla ilgili de "Hiç haberim yok. İnşallah ayrılmışlardır. Babama da söylüyorum olmaz diye ama dinlemiyor" diyerek güldü.