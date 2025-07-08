Mehmet Ali Güller'den dikkat çeken değerlendirme: İsrail Suriye’de 10 üs kurdu!

Gazeteci Yazar Mehmet Ali Güller Youtube kanalında İsrail’in Suriye’ye yönelik politik stratejilerini içeren önemli değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmeleriyle birlikte yaşanan gelişmeleri de aktaran Gazeteci Yazar Mehmet Ali Güller HTŞ ve Türkiye sponsorlu SMO grupları 27 Kasım 2024’te Türkiye’nin kontrolündeki İdlib’den çıkıp Şam’a doğru yürürken ve 8 Aralık’ta Beşar Esad’ı devirip iktidar olurken, Ankara’da “zafer havası” yaşanıyordu’’ dedi.



Güller’in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle;

‘’SURİYE’Yİ BİZ YÖNETECEĞİZ DEMEYE GETİRDİLER’’



Esad'ın devrilmesiTürkiye'ye yaramaz. Kime yarayacak? İsrail'e yarayacak diye uyarılarda da bulunduk ama dinletemedik. Ankara'dakiler tersine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nın HTŞ lideri Colani ile çok samimi görüntülerinin fotoğraflarını böyle ekranlarda burnumuza burnumuza soktular. Gözümüze gözümüze soktular. Ankara'nın başarısı budur. Artık nüfuz ettiğimiz bir coğrafyada, denetimimizde neredeyse demeye getirdikleri bir Colani ile Suriye'yi biz yöneteceğiz demeye getirdiler.



‘’ESAD DEVRİLDİ İSRAİL GENİŞLEME PLANINI BAŞLATTI’’

İsrail, 8 Aralık’ta Esad yönetimi devrilir devrilmez Suriye topraklarına girdi ve 1967’den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinden ileriye doğru genişleme planını başlattı.

Şam’da iktidar yapılan HTŞ’nin bırakın eylemli karşı duruşunu, sözlü itirazı bile pek olmadı. Zira HTŞ’nin 27 Kasım’dan 8 Aralık’a kadar kısa sürede Şam’a ilerleyebilmesinde İsrail’in önemli katkısı vardı; İsrail Hava Kuvvetleri HTŞ’nin yolu üzerindeki Suriye ordu mezvilerini, askeri havalimanlarını, silah depolarını vurarak, Colani’nin önünü açmıştı.



‘’COLANİ'Yİ ASLINDA GERÇEKTE KORUYORLARDI.’’



HTŞ'nin 27 Kasım'dan 8 Aralık'a kadar bu 10-11 günlük sürede, bu kadar kısa bir sürede Şam'a ilerleyebilmesinde elbette İsrail'in önemli bir katkısı vardı. İşte Colani de Suriye'de İsrail işgaline sessiz kalarak bunun bedelini ödüyordu. Evet. Colani HTŞ örgütünün, terör örgütünün, Amerika'nın kabul ettiği BM'de ve Türkiye'de de terör örgütü kabul edilen HTŞ'nin lideriydi ve Amerika başına güya 10 milyon dolar para ödülü koymuştu.



Colani HTŞ terör örgütünün lideriydi ama hem ABD hem de İsrail, güya terör örgütü listesine aldıkları Colani’yi koruyorlardı. ABD’nin eski büyükelçilerinden James Jeffrey “Colani’yi Esad yönetiminden koruduklarını”, Robert Ford ise “Colani’yi siyasete hazırladıklarını” açıkladı.

Colani’nin Trump'a söz verdiğine de değinen Güller, Bir, "İsrail'le normalleşmeye açığız." demişti. İki, "Suriye'deki Filistinlileri evet kovacağız talebiniz üzerine" demişti. Ve 3, Suriye'deki İran etkisini de kıracağız demişti. Bu sözleri vermişti. Karşılığında da yaptırımların kaldırılmasını istemişti. Ne oldu peki? yaptırımlar kalktı ve dün itibariyle de HTŞ resmi olarak da Amerika'nın terör örgütü listesinden çıkarılmış oldu.'' Değerlendirmesinde Kürt meselesine de değinen Güller a Colani yine ABD’nin isteği ve organizasyonuyla , Amerika'nın helikopteriyle Şam'a getirildi.SDG (PYD/YPG) komutanı Mazlum Abdi’yle anlaştı. dedi.

“YENİ ORTADOĞU İÇİN YENİ ŞANS” BAŞLIĞINI TAŞIYAN AFİŞTE, COLANİ, NETANYAHU VE TRUMP İLE BİRLİKTEYDİ.

10 gün önce İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yayınlanan afişe de değinen Usta gazeteci değerlenmesinde “Yeni Ortadoğu için yeni şans” başlığını taşıyan afişte, Colani, Netanyahu ve Trump ile birlikteydi. Tabii yanlarında Ortadoğu’nun diğer işbirlikçi liderleriyle birlikte…dedi İsrail’in Suriye’de 10 üssü olduğu açıklandığına da değinen Gazeteci Yazar Mehmet Ali Güller ‘’Üstelik İsrail yönetimi üslerini, işgal ettikleri toprakları, Suriye’yle normalleşme görüşmelerinde pazarlık konusu bile etmeyeceğini, artık kendisinin olduğunu ilan etti’’ ifadelerini kullandı.

Ünlü gazeteci gerçekleştirdiği yayında üsleri şöyle sıraladı;

Kuneytra iline bağlı Cibata Haşab, Kırs Nakıl, Kahtanya, Kavdene, Tlul Humr, Hamidiyye ve Mantara’da 7 üs.

Dera’ya bağlı Şecere, Maerye ve Abidin’de 3 üs.

Thul Humr’daki İsrail üssü Şam’a sadece 40 km uzaklıkta