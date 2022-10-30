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'Trabzonspor'un tesisleri kamulaştırılacak' iddialarına açıklama geldi

Trabzonspor Kulübü, 52. Divan Genel Kurulu’nda denetim raporuyla gündeme gelen ve başkan Ahmet Ağaoğlu’nun tepki gösterdiği Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin yeni yapılacak havalimanı projesi içerisinde yer alması ve kamulaştırılması konusunda açıklama yaptı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 01:52
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Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin kamulaştırılacağı iddialarına Trabzonspor kulübünden resmi açıklama yapıldı

'Trabzonspor'un tesisleri kamulaştırılacak' iddialarına açıklama geldi
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulu toplantısındaki denetim raporu neticesinde, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılması konusunun gündeme geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kamu yetkilileriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda böyle bir kamulaştırma kararının olmadığı, konunun spekülatif olduğu açık ve net olarak ifade edilmiştir.

Bu durumla alakalı olarak gelişmelerden üzüntü duyduğumuzu ifade ederken, spekülatif tartışmalardan da uzak kalınması konusu kamuoyunun bilgisine hassasiyetle arz olunur." (AA)

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