Mehmet Ali Yüksel ikinci turdaki ‘öncelikli işi’ açıkladı. Kılıçdaroğlu seçim propagandasını emanet etmişti

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirdiği Mehmet Ali Yüksel, yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Yüksel, seçim kampanyasının başına getirildiği iddiasının doğru olmadığını dile getirerek, “Bazı basın yayın organları yazıyı görmelerine rağmen yanlış okuma yapmışlar. Ben kampanyanın başında ya da kampanyanın sorumlusu değilim. Ben siyasi işler ve propagandayla ilgili Sayın Genel Başkanımızın görev verdiği bir kişiyim” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZIN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Seçim kampanya süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Yüksel, “Seçim kampanyasında ne yapılması gerekiyorsa onları yapacağız. Ama öncelikli işimiz sandığa gitmeyen, oy kullanmayan tüm vatandaşlarımızı sandığa taşıyıp Türkiye demokrasisini eksiksiz bir şekilde işlemesini sağlamak” diye konuştu.

Yüksel, aynı zamanda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun sahadaki gelişmelerle ilgili doğru bilgilendirilmesi konusunda da görev alacağını ifade etti.