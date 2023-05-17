Mehmet Ali Yüksel ikinci turdaki ‘öncelikli işi’ açıkladı. Kılıçdaroğlu seçim propagandasını emanet etmişti

CHP’de Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirilen Mehmet Ali Yüksel, öncelikli işlerinin sandığa gitmeyen seçmeni sandığa götürmek olacağını söyledi.

Mehmet Ali Yüksel ikinci turdaki ‘öncelikli işi’ açıkladı. Kılıçdaroğlu seçim propagandasını emanet etmişti

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Siyasi İşler ve Seçim Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığına getirdiği Mehmet Ali Yüksel, yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24’ten Eray Görgülü’ye konuşan Yüksel, seçim kampanyasının başına getirildiği iddiasının doğru olmadığını dile getirerek, “Bazı basın yayın organları yazıyı görmelerine rağmen yanlış okuma yapmışlar. Ben kampanyanın başında ya da kampanyanın sorumlusu değilim. Ben siyasi işler ve propagandayla ilgili Sayın Genel Başkanımızın görev verdiği bir kişiyim” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZIN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Seçim kampanya süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Yüksel, “Seçim kampanyasında ne yapılması gerekiyorsa onları yapacağız. Ama öncelikli işimiz sandığa gitmeyen, oy kullanmayan tüm vatandaşlarımızı sandığa taşıyıp Türkiye demokrasisini eksiksiz bir şekilde işlemesini sağlamak” diye konuştu.

Yüksel, aynı zamanda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun sahadaki gelişmelerle ilgili doğru bilgilendirilmesi konusunda da görev alacağını ifade etti.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Vatanını seven ayağa kalksın. Vatanı bu zihniyete bırakmayacağız
Leman'dan ikinci tur kapağı. Kılıçdaroğlu'nu ünlü film yıldızına benzettiler
CHP’de seçim propagandası Mehmet Ali Yüksel’e emanet. Kılıçdaroğlu resmen atadı
Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı