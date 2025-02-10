Mehmet Aslantuğ aşk orucunu bozdu! Bakın kalbini kime kaptırdı

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ikilisine nazar değdi. Çift parmakla gösterilen 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırdı.
Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’ da aşk orucunu bozdu.
KALBİNİ BAKIN KİME KAPTIRDI
Mehmet Aslantuğ ayrılığın ardından yaklaşık 2 yıl sonra aşk orucunu bozdu.
Ünlü oyuncu, gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdı.
Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin, dans ederken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.
AŞK DOLU SÖZLER
Mehmet Aslantuğ, aşkını şu sözlerle ilan etti;
"Bir bakış bile yetermiş ya
Her şeyi anlatmaya
Ee yetmesin mi
Çıkar bakışmayı
Mesela sevgiden
Olmaz ki
Velhasıl
Bakışarak geldik
Bakışarak gideceğiz
Öyleyse hoş geldiniz
Bedeni unutmuş bir zihnin
Dansla terapi edilebildiğini
Nihayet
Siz öğrettiniz."