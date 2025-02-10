Mehmet Aslantuğ aşk orucunu bozdu! Bakın kalbini kime kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Aslantuğ aşk orucunu bozdu! Bakın kalbini kime kaptırdı

Arzum Onan ile yollarını ayıran Mehmet Aslantuğ, aradığı aşkı sonunda buldu. Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından ilan etti.

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ikilisine nazar değdi. Çift parmakla gösterilen 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırdı.

Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’ da aşk orucunu bozdu.

99.webp

KALBİNİ BAKIN KİME KAPTIRDI

Mehmet Aslantuğ ayrılığın ardından yaklaşık 2 yıl sonra aşk orucunu bozdu.

Ünlü oyuncu, gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdı.

Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin, dans ederken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

99o.webp

AŞK DOLU SÖZLER

Mehmet Aslantuğ, aşkını şu sözlerle ilan etti;

"Bir bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

Ee yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoş geldiniz

Bedeni unutmuş bir zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz."

Son Haberler
Bekçilik yaptığı iş yerini soydu
Bekçilik yaptığı iş yerini soydu
Sosyal medya fenomeni Zanzibar'da parladı
Sosyal medya fenomeni Zanzibar'da parladı
Dolar ve borsa yatırımı ile ilgili önemli tahminler! "Altına geçiş çok dikkat çekiciydi"
Dolar ve borsa yatırımı ile ilgili önemli tahminler! "Altına geçiş çok dikkat çekiciydi"
İzleyiciyi sanatın içine çeken teknolojik performanslar! Yenilikçi performans sanatı
İzleyiciyi sanatın içine çeken teknolojik performanslar! Yenilikçi performans sanatı
Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak
Mansur Yavaş ön seçime katılmayacak