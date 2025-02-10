Mehmet Aslantuğ aşk orucunu bozdu! Bakın kalbini kime kaptırdı

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ikilisine nazar değdi. Çift parmakla gösterilen 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırdı.

Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı. Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ’ da aşk orucunu bozdu.

KALBİNİ BAKIN KİME KAPTIRDI

Mehmet Aslantuğ ayrılığın ardından yaklaşık 2 yıl sonra aşk orucunu bozdu.

Ünlü oyuncu, gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdı.

Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin, dans ederken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

AŞK DOLU SÖZLER

Mehmet Aslantuğ, aşkını şu sözlerle ilan etti;

"Bir bakış bile yetermiş ya

Her şeyi anlatmaya

Ee yetmesin mi

Çıkar bakışmayı

Mesela sevgiden

Olmaz ki

Velhasıl

Bakışarak geldik

Bakışarak gideceğiz

Öyleyse hoş geldiniz

Bedeni unutmuş bir zihnin

Dansla terapi edilebildiğini

Nihayet

Siz öğrettiniz."