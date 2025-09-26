Mehmet Aslantuğ'a onur ödülü! Ödülünü Zeydan Karalar’a ithaf etti

Türk sinemasının usta isimleri Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay’a Onur Ödülü verildi. Aslantuğ, "Ödülümü haklarında yürütülen soruşturmayı görevlerinin başında da yapabilecekken, çifte standart sayılabilecek yöntemlerle özgürlükleri elinden alınmış, kendini bu ülkeye vakfetmiş, bu ülkeye hizmet etmek isteyen başta Zeydan Başkan olmak üzere çok sayıda isim adına alıyorum" açıklamasıyla dikkat çekti.

Ali İhsan Varol'un sunuculuğunu yaptığı gecede, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a selam gönderildi.

"ADALETSİZLİĞE KARŞI HUKUKU, HAKSIZLIKLARA KARŞI ADALETİ SAVUNUYORUZ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, geçen hafta festivalin basın toplantısını yaptıklarını ve pazartesi günü de açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek

"Silivri’de tutsak bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar, her koşulda festivalin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, sanata, sanatçıya ve Adana sanatına bağını göstermiştir. Bu yılki festival afişinde beyaz bir güvercin, boş bir yönetmen koltuğu ve zeytin dalı yer alıyor. Zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde bizler savaşlara karşı barışı, adaletsizliğe karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz." dedi.

"KEŞKE DOĞUM GÜNÜMDE BU ÖDÜLÜ ZEYDAN KARALAR’DAN ALSAYDIM"

Mehmet Aslantuğ, doğum gününe denk gelen gecede ödülünü Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer’den aldı. "Olağanüstü günlerden geçiyoruz" diyen Mehmet Aslantuğ, ödülünü haklarında yürütülen soruşturmayı görevlerinin başında da yapabilecekken, "çifte standart sayılabilecek yöntemlerle" özgürlükleri elinden alınmış, kendini bu ülkeye vakfetmiş, bu ülkeye hizmet etmek isteyen başta Zeydan Başkan olmak üzere çok sayıda isim adına aldığını belirtti.

Aslantuğ'un "Keşke doğum günümde bu ödülü Zeydan Karalar’dan alsaydım. Onur Ödülü’nü ona ve hepsine atfediyorum." sözleri de dikkat çekti.

Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 8 Temmuz (2025)itibariyle halen tutuklu bulunuyor.