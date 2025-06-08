Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi belli oldu: Disney Plus'ın iddialı projesine 'evet' dedi

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Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi belli oldu: Disney Plus'ın iddialı projesine 'evet' dedi

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, dijital platform Disney Plus için hazırlanan "Aşk" isimli iddialı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ay Yapım imzası taşıyacak projede Aslantuğ'un, başrolü Birce Akalay ile paylaşacağı öğrenildi.

BİRCE AKALAY İLE PARTNER OLACAK

Hazırlık süreci devam eden ve medyaradar.net'in haberine göre, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci oturacak. Daha önce Birce Akalay'ın el sıkıştığı projeyle, Türk sinema ve televizyon dünyasının değerli aktörlerinden Mehmet Aslantuğ'un da prensipte anlaştığı bildirildi. Aslantuğ'un dizide "Yalçın" karakterine hayat vereceği belirtilirken, projenin diğer oyuncuları için kadro görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

DİZİNİN KONUSU DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin hikayesi, yasak bir aşk temasını işleyecek. Hikayede, Birce Akalay'ın canlandıracağı Aylin karakteri, ünlü bir giyim markasının sahibi olan Yalçın (Mehmet Aslantuğ) ile evlidir ve oldukça varlıklı bir yaşam sürmektedir. Genç yaşta yaptığı ilk evliliğinden Şirin, Yalçın ile olan evliliğinden ise Pelin adında iki kızı bulunan Aylin'in hayatı, Madrid'e yaptığı bir iş seyahatinde tesadüfen tanıştığı Karan isimli bir adamla altüst olacaktır.

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