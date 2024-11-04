Mehmet Aurelio: İstifa düşüncemiz yok

Kaynak: İHA
Mehmet Aurelio: İstifa düşüncemiz yok

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, istifa gibi bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, 11. haftada deplasmanda Samsunspor’a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Aurelio, “Yediğimiz ilk gole kadar maçın kontrolünü elimizde bulunduruyorduk. Düzenli bir oyun vardı. İlk golden itibaren oyun düzenimizi kaybettik. İkinci golden sonra da kontrolü tamamen kaybettik ve maçı bu şekilde tamamladık,” dedi.

Aurelio, istifa gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurgulayarak, “Lig uzun bir süreç. Geçen hafta Alanyaspor’u yendik. Bu hafta ise Samsunspor’a yenildik. Önümüzdeki hafta Bodrumspor ile oynayacağız. Bu maça iyi hazırlanıp, kazanmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

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