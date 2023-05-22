Mehmet Bekaroğlu Merkez Bankası’nın sabah sabah ne yaptığını açıkladı Dolar akşama kaç lira olacak

Dolar/TL, sabah seansında 20.18 seviyesini görerek rekor kırdı. Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.18 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Dolar kuru, 8.20 itibarıyla 19.82 TL'den işlem görüyor.

Euro/TL ise 21.47'den fiyatlanıyor. Euro kuru, sabah seansında 22 lira seviyesini aşarak 22.27 TL'ye kadar yükselmişti.

Euro/dolar ise 1.08 seviyesinden alıcı buluyor.

Eski milletvekili Mehmet Bekaroğlu da doların yükselişiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Bekaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Swap hariç net rezerv eksi (-) 49,5 milyar dolar olan ülkenin Merkez Bankası, bu sabah arka kapıdan bankalara 250 milyon dolar satarak 20 TL'yi aşan dolar fiyatını 19,83 TL'ye indirdi. Bakalım akşama kadar neler olacak?"