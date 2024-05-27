Mehmet Büyükekşi alkış beklerken yuhalandı. Islıklar bütün stadı inletti

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması sırada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi taraftarlar tarafından uzun süre yuhalandı.

Neye uğradığını şaşıran Mehmet Büyükekşi'nin yüzü bir anda asıldı.

Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasarayın'ın on binlerce taraftarı kutlamalara coşku ile katıldı.

RAMS Park’ta düzenlenen kutlamalarda Kupa törenine geçildiği anda teknik heyet ve yöneticiler sahaya çıkmasına sıra geldiğinde beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Tam da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin adının anons edildiği sırada tribünlerden yuhalama sesleri yükseldi. Alkışlanmayı bekleyen Büyükekşi bir an tribünlere baktıktan sonra taraftarların ıslıkları arasında podyuma ilerledi.