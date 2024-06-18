Mehmet Büyükekşi bir darbe daha yedi. Süper Lig ekiplerinden protesto

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Mehmet Büyükekşi bir darbe daha yedi. Süper Lig ekiplerinden protesto

EURO 2024 için kulüp başkanlarını Almanya'ya davet eden Büyükekşi'ye veto geldi.

A Milli Futbol Takımımız EURO 2024 serüvenindeki ilk maçına bu akşam Gürcistan karşısında çıkıyor.

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BÜYÜKEKŞİ ALMANYA'YA ÇAĞIRDI

Almanya’nın Dortmund kentindeki sarı duvar tribünleri ile anılan Sıgnal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadele TSİ 20.00’de oynanacak.

Nefeslerin tutulduğu karşılaşma için başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi olmak üzere spor camiasından pek çok isim Almanya’ya gitti.

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SÜPER LİG DEVLERİ REDDETTİ

Türkiye-Gürcistan maçı için Büyükekşi kulüp başkanlarını özellikle davet ederken beklemediği bir karşılık aldı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaşımına göre, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Trabzonspor başkanları, Büyükekşi’nin davetini geri çevirerek Almanya’ya gitmedi.

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