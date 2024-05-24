Mehmet Büyükekşi gülümseyerek Fenerbahçe'yi tehdit etti

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Mehmet Büyükekşi gülümseyerek Fenerbahçe'yi tehdit etti

Ali Koç'un "Gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmayabiliriz" sözlerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi gündem yaratan bir çıkışla karşılık verdi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 3-2 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandığı maç sonrası Mehmet Büyükekşi Olimpiyat Stadı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray ile oynanan Süper Kupa Finali'ne U 19 takımıyla çıkan daha sonra da takımı sahadan çeken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılmama ihtimalinin sorulması üzerine Büyükekşi flaş bir çıkış yaptı.

Ali Koç'un sözlerine üstü kapalı bir tehditle yanıt veren Büyükekşi'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Büyükekşi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmamaya yönelik söylemleri ile ilgili soruya, "Önümüzdeki yıl talimatları açıklandığında katılmak istemeyen takımlarla ilgili neler uygulayacağız göreceğiz" diye cevap verdi.

Büyükekşi'nin yanıtı sorasıda gülümsemesi de sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Ali Koç, yönetim listesini açıkladığı basın toplantısında sık sık TFF ve yönetimini eleştiren ifadeler kullanmıştı.

Koç gelecek sezonla ilgili, "Yol haritamızda gelecek sezon Türkiye Kupası'nda olmamak var.

Gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılmayı düşünmeyen başka kulüpler de var" diyerek TFF'ye göndermede bulunmuştu.

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