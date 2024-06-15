Mehmet Büyükekşi kozmik odaya girdi

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği Avrupa Şampiyonası dün oynanan Almanya-İskoçya mücadelesi başladı.

Turnuvada F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile karşılaşacak olan millilerimiz ise ilk maçına Salı günü çıkacak.

Teknik direktör Montella önderliğinde milli takımın antrenmanları devam ederken turnuva için Almanya’da bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’de kritik görüşmeler yapıyor.

Büyükekşi Almanya’da bulunduğu birkaç gün içerisinde FIFA Başkanı Infantino ve UEFA Başkanı Ceferin ile kritik toplantılar gerçekleştirdi.

Büyükekşi bu toplantıların yanı sıra pek çok federasyon başkanı ile de bir araya geldi.