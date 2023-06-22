Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi. Listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.
TFF'deki seçimde 191 delege oy kullandı.
Mehmet Büyükekşi, bu oyların 169 tanesini aldı.
22 oy ise geçersiz sayıldı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
TFF Yönetim Kurulu Asil Listesi;
Mehmet Büyükekşi
İbrahim Burkay
Yusuf Günay
Yalçın Orhan
Alkın Kalkavan
Hamit Altıntop
Müslüm Özmen
Volkan Can
Ali Düşmez
Erman Kalkandelen
Ramazan Üçdan
Agah Ruşen Çetin
Mustafa Eröğüt
Şafak Müderrisgil
Haluk Kalyoncu
(AA)