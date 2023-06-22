Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi. Listesi belli oldu

TFF'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda tek aday olarak girdiği seçimde Mehmet Büyükekşi, tekrardan başkan oldu.

Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi. Listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi.

TFF'deki seçimde 191 delege oy kullandı.

Mehmet Büyükekşi, bu oyların 169 tanesini aldı.

22 oy ise geçersiz sayıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

TFF Yönetim Kurulu Asil Listesi;

Mehmet Büyükekşi
İbrahim Burkay
Yusuf Günay
Yalçın Orhan
Alkın Kalkavan
Hamit Altıntop
Müslüm Özmen
Volkan Can
Ali Düşmez
Erman Kalkandelen
Ramazan Üçdan
Agah Ruşen Çetin
Mustafa Eröğüt
Şafak Müderrisgil
Haluk Kalyoncu

(AA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Prof. Dr. Hasan Sözbilir büyük depremin olacağı ile ve tarihini açıkladı Güncel
Prof. Dr. Hasan Sözbilir büyük depremin olacağı ile ve tarihini açıkladı
AB'den korkutan sivrisinek açıklaması Dünya
AB'den korkutan sivrisinek açıklaması
Kronik migren ağrılarına mucize çözüm Sağlık
Kronik migren ağrılarına mucize çözüm
Lahmacun salonun ateşi otel yaktı Güncel
Lahmacun salonun ateşi otel yaktı
İstanbul'da sokak arasında 4 geceliği 4 milyon olan otel tartışma yarattı Güncel
İstanbul'da sokak arasında 4 geceliği 4 milyon olan otel tartışma yarattı
Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir şimdi neler olacağını açıkladı Ekonomi
Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir şimdi neler olacağını açıkladı