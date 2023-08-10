Mehmet Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yayıncı kuruluş BeIN Sports'a canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi, Fenerbahçe'nin talebi ve 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda da önemli ifadeler kullandı.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları;



-Biliyorsunuz, bu karar çok önceden alınmış. Bizden çok önce. O zaman Türkiye'de 1959 yılından sonra Türkiye şampiyonası önce 1. Lig diye, sonra Süper Lig diye yapılmış ve şampiyonlar olmuş. Fenerbahçe'nin talebi bizim yönetimden daha önce. Evet desek, başka bir problem var. Daha çok önceden yapılmış bir talimat var. Hayır desek, onu da tam bilmiyoruz. Onun için bir komisyon kurma kararı aldık. Bu komisyonda kimler olacak, ne yapacak, nasıl bir komisyon olacak şu anda araştırıyoruz.

-Biz bilemiyoruz şu anda. Herhangi bir polemik yaratmaya da gerek yok. Biz de bir komisyona gönderelim dedik. Bunun için de kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasını istemiyoruz. Bunun bir süresi yok, ne zaman sonuçlanırsa bize gelecek. Bize gelen görüşe göre inceleyeceğiz. Şu anda bu konuda olumlu, olumsuz bir fikrimiz yok. Bu konuyu daha fazla uzatmaya da gerek yok.

-MHK her hafta maçlar bittikten sonra oradaki minimum üç tane kritik pozisyonu bizim görev almayan hakemlerimiz ve toplamı 80 kişi olan diğer kişilere online olarak gönderilecek. Maçta görevli gözlemci ekibinin yanında bu 80 kişi de hakemin maç puanında değerlendirmeye katılmış olacak. Yarı yarıya verilecek puanlar ile hakemin maç puanı ortaya çıkacak.

-Hakemlerimiz, maçları yönettikten bir veya iki gün sonra mentor ile birlikte çalışacaklar. Mentor, hakemlerimizin doğru kararlarının veya yanlış kararlarının üzerinden geçecek.

-Süper Lig'in marka değerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi gibi bir müzik için Garo Mafyan ile çalışıyoruz. Her Süper Lig maçından önce startlarda çalacak bir beste hazırlıyoruz. Kulaklara pelesenk olacak ve o müzik duyulunca maçın başlamak üzere olduğu anlaşılacak.

-EURO 2032'yi ortak düzenlemek için İtalya'dan bize teklif geldi. İki Akdeniz ülkesi olarak aday olduk. Turnuva için 5 şehir İtalya, 5 şehir de Türkiye'den seçilecek. EURO 2028 adaylığımız da devam ediyor. Eğer 2032'yi alabilirsek 2028 adaylığından vazgeçeceğiz.