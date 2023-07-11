Mehmet Büyükekşi'den 8 Mart itirafı: Onlara geçmişte görülmemiş imkanlar sunduk

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran’daki TFF genel kurulunda 4 yıllık yetki almasının ardından Milliyet’e açıklamalarda bulundu.



Büyükekşi’nin en çarpıcı tespiti ise hakemler ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili oldu. Büyükekşi göreve geldikleri ilk günden bu yana en fazla mesaiyi hakem camiası için harcadıklarını belirterek şöyle konuştu: “Biliyorsunuz bir 8 Mart olayı yaşandı. 8 Mart, hakemlerin üzerinden adeta silindir gibi geçmiş. Camia bölünmüş. Onların yeniden birlikteliği sağlamak için çaba harcıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Başka seçeneğimiz yok. Onlara geçmişte görülmemiş imkanlar sunduk. Karşılığını da beklemek hakkımız.”

Yeni federasyonun kurullarıyla ilgili sorumuzu da yanıtlayan TFF Başkanı; “Çok özenli ve titiz çalışıyoruz. O yüzden süre uzamış gibi görünebilir. Sanırım hafta sonu bir açıklama yapabiliriz” ifadelerini kullandı.



"MHK BAŞKANI BULMAK ÇOK ZOR"

Son günlerde sıkça gündeme gelen Merkez Hakem Kurulu ile ilgili olarak da, “Şu aşamada isim vermek doğru olmaz. Çalışıyoruz, alternatif üzerinde duruyoruz. Ama öyle hassas bir konu ki; örneğin A şahıs deseniz, falanca kulübün adamıdır diye birileri karşı çıkıyor, B deseniz bir başkası istemiyor. Herkesin kabul edeceği bir MHK başkanı bulmak çok zor, ama biz asgari müştereklerde buluşulacak bir kurul oluşturma gayretindeyiz” dedi.

"KİMSENİN İŞİNE GELMİYOR"

-Konu adalet olunca herkes istiyor. Ama kendileri için. Gerçek adalet kimsenin işine gelmiyor. Ve işlerine geldiği gibi kullanmak istiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şunu da hatırlatmam gerek. Her şey sadece futbol değil. Her şeyin başında önce insanız. Örneğin deprem felaketi sonrası aldığımız kararlar. 100 yılda bir yaşanacak faciayı bu gözle değerlendirmek gerek. Ama biz eleştirildik. Empati yapmayı bilmeliyiz.