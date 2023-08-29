Mehmet Büyükekşi'den Ahmet Nur Çebi'ye destek: Sözleri doğru

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-2023 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni yapıldı.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig kapsamında takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yaptığı değerlendirme sonucu ödüle layık görülenler belirlendi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde;



-TFF olarak göreve geldiğimiz ilk günden itibaren futbolumuzun marka değerini yükseltebilmek için birçok önemli çalışma gerçekleştirdik. Hoşgörü, barış ve kardeşliğin ön plana çıktığı bir futbol kültürü yaratmaya gayreti içinde çalışıyoruz. Hepimizin içinde olan sağduyuyu, yardım duygusunu ve saygıyı futbolda göstermeye, hissetmeye ihtiyacımız var. İşte bu yüzden fair play ruhunun sahada, tribünlerde, televizyonlarda, radyolarda ve tüm dijital mecralarda yaşanmasını istiyoruz.

-Futbol tarihimizde fair play ruhunu taşıyan çok önemli örneklerimiz var. Lefter, Metin Oktay, Süleyman Seba, Can Bartu, Özhan Canaydın, Özkan Sümer bunlardan sadece bazıları. Bu isimler Türk futboluna ve gönüllerimize isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Hepsinin bir ortak paydası fair play ruhuna sahip olmaları, bu konuda saha içi ve dışında herkese örnek olmaları.

-Bunun için, fair play'in ön planda olduğu bir futbol iklimini oluşturmak, onu narin bir çiçek gibi yeşertmemiz gerekiyor. İşte bunun için küfür ve şiddet, kötü tezahürat, kaos yaratacak açıklamaları duymak istemiyoruz. Başta tribünler olmak üzere televizyonlarda, sosyal medyada bunların olmaması en büyük dileğimiz. Bugün Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısında aynı konudan şikayet ettiğini duydum. Son derece haklı. Herkesin bu konuda şapkasını önüne koyarak düşünmesi lazım. Bütün başkanlarımız, yöneticilerimiz, futbolcularımız çok değerli. Küfür ve şiddetle bir yere varamayız. Önce birbirimize saygı ve sevgi göstermemiz lazım. Eleştiri olabilir ama küfür edilmemeli. Çocuklarımız, torunlarımız bunlara şahitlik ederek büyümesin istiyoruz. Bu küfrü lügatimizden çıkarmamız lazım. Tüm futbolseverleri, kulüp başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik direktörlerimizi, oyuncularımızı, basın mensuplarını kötü tezahürat, küfür ve şiddete karşı bizimle omuz omuza olmaya davet ediyorum.

-Bugün Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısında aynı konudan şikayet ettiğini duydum. Son derece haklı. Herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Küfür ve şiddetle hiçbir yere varamayız. Ahmet Nur Çebi, "Eleştirebilirsiniz ama küfür etmeyin" dedi. Küfürü lügatımızdan çıkartmamız lazım. Herkesi küfüre karşı bizimle birlikte omuz omuza olmaya davet ediyorum. Ayrıca küfüre, kötü tezahürata karşı biz çok hızlı bir şekilde farkındalık kampanyası için yola koyulduk.

Törende kategorilere göre ödüle layık görülenler şöyle:

Süper Lig en centilmen takım: Konyaspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Volkan Demirel (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig en centilmen taraftar: Alanyaspor

Süper Lig en centilmen futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)

1. Lig en centilmen takım: Pendikspor

1. Lig en centilmen teknik direktör: Hüseyin Eroğlu (Yılport Samsunspor)

1. Lig en centilmen yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor

1. Lig en centilmen futbolcu: Marco Paixao (Altay)

En iyi sosyal sorumluluk projesi: Beşiktaş

Fair Play Kurulu Özel Ödülleri: Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel ile Gökhan Zan, Atiba Hutchinson.