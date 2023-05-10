Mehmet Büyükekşi'den flaş yabancı kuralı açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cuma günü açıklanacak olan yeni yabancı kuralı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi açıklamasında, ''Cuma günü Kulüpler Birliği ile toplantı yapacağız. Hazırlamış olduğumuz bir takım taslaklar var. Ben özellikle spor basınına şunu seslenmek istiyorum. Bizim ağzımızdan duymadığımız veya sitemizden yayınlamadığımız hiçbir şeye itibar etmeyin. Böyle bir şey yok. Daha taslaklar üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz Türk futbolunun daha ileriye gitmesi. Ben sadece şunu söylersem belki daha iyi açıklayıcı bilgi olur. Bundan 3 ay önce AZ Alkmaar'ı ziyaret ettik. AZ Alkmaar'ın altyapı direktörü bana dedi ki: 'Bizim şu anda oynayan kadronun içerisinde yüzde 49 altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncu var. Ama hedefimiz 51 dedi. İlk 11'de oynayan oyuncu yüzde 51 yapmak istiyoruz.' dedi.

Biz zengin bir kulüp değiliz, biz her yıl 10 milyon Euro 2 yılda veya 20 milyon Euro'ya oyuncu satmamız lazım. Yoksa ayakta kalamayız, zengin bir ülke değiliz dedi. Şimdi bunu söyleyen Hollanda, Belçika'nın takımları. Bizde Türkiye'yiz. Bizim kulüplerimiz böyle transferler yaparak nereye kadar ekonomisini sürdürebilir hale getirdiler? O yüzden bizim her yıl A takıma 2 tane oyuncuyu nasıl yetiştirebilir. Biz federasyon olarak, kulüplerimizle birlikte hareket ederek bunu başbaşa verip nasıl hayata geçirebiliriz. Türk futbolunun kurtuluşu burada. Aynı takımda milli takım havuzunu geliştirmenin de yolu bu. İnşallah hep beraber birlikte yol bulup bu işe çözüm bulacağız. Sadece bu yıl değil, önümüzdeki 5 yılı belirleyecek şekilde'' ifadelerini kullandı.