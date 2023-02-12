TFF Başkanı eleştirileri 'Acılar çok taze' diyerek yanıtladı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketlerinde Türkiye yasa boğuldu. Binlerce bina enkaza döndü, enkaz altında da binlerce insanımızı kaybettik.

Fanatik'e konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "Afet çok büyük, acılar çok taze... Bu nedenle hepimizin itidalli davranması lazım. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bizler de Türk Futbolu’nun çatı kurumu olarak insanlarımızın, futbol ailemizin tüm paydaşlarının içine sinecek çözümler üretme gayreti içerisindeyiz.

"DESTEK VERECEĞİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu olarak; bu süreçte desteğe ihtiyacı olan her kulübümüze, elimizden gelen tüm desteği elbette vereceğiz. Futbol ailesinin tek bir vücut halinde hareket ediyor olması, yaraların çok daha hızlı sarılmasını sağlayacak inşallah. Bu günleri el ele verip atlatacağız" dedi.