Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbulspor'u ziyaret etti. Büyükekşi, yabancı kuralı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

BUNLAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DEĞERLER
Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bizim gençlerle ilgili büyük planlarımız var. Bütün Süper Lig kulüplerini ziyaret ediyoruz. Futbolun geleceği kendi öz kaynaklarımıza yönelerek kurtulur. Genç yeteneklerimizi tespit edip, doğru eğitirsek önemli bir mesafe alırız. Yurt dışındaki altyapılardan yetişen önemli yeteneklerimiz var. 10 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Inter'de Milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu Inter'de oynuyor ve Almanya altyapısından yetişti. Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen Arda Güler, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür gibi isimler var. Bunlar bizim için çok önemli değerler." dedi.

"BÖYLE BİR KARAR ALDIK"
Yabancı sınırıyla ilgili ise Büyükekşi, "Yabancı Kuralı'nda değişiklik yapmadık. Dünya Kupası ve deprem sebebiyle iki büyük ara verildi. Ligden çekilen kulüplerimiz oldu. Bizim 5 yıllık bir çalışmamız var bu konuyla ilgili. Bu yüzden takımlar bir yıl daha bunu erteleyelim, bu şekilde devam edelim dediler. Biz de bunun üzerine böyle bir karar aldık. Biz bu kararı şimdiden alıp takımların önünü görmesini istedik" ifadelerini kullandı.

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