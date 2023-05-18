Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması. Neden devam ettiğini açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı açıklaması. Neden devam ettiğini açıkladı

Editör: Hamza Özalkuş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Kayserispor ile devam etti.

"BU SEZON VERİMLİ OLUNMADI"
Kayserispor ziyaretinde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Bizim 5 yıllık planımız vardı. Kasım ayında Dünya Kupası için ara verdik. Şubat'ta yaşanan depremden ötürü ara verdik. 2'si Süper Lig'den olmak üzere 9 kulüp ligden çekildi. Hal böyle olunca, bu sezon verimli olunamadı. Bunun için 1 yıl daha aynı şekilde devam etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

"KARARA BAĞLAYACAĞIZ"
TFF Başkanı Büyükekşi, alınan bu kararın önümüzdeki sezonlarda değişeceğine işaret ederek, "5 yıllık planı da önümüzdeki günlerde tekrardan gözden geçirip bu yılın sonuna kadar bir karara bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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