Mehmet Büyükekşi'nin kendisiyle ilgili bilmediği haberi Volkan Aliakar ortaya çıkardı. Galatasaray yenilince küplere biniyormuş

Geçtiğimiz Eylül ayıydı... Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Nihat Özdemir'in, şimdiki başkan Mehmet Büyükekşi için söyledikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Nihat Özdemir'in, "Mehmet Büyükekşi, fanatik Galatasaraylı'dır. Hatta TFF Başkanı olduğum dönemde Galatasaray için benimle kavga ediyordu" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Daha sonra Fenerbahçeli yöneticiler de bunu dile getirmiş, Özdemir biraz da zoraki olarak aslında öyle demek istemediğini belirtmişti.

Ancak dün akşam Beyaz Tv'de yayınlanan "Beyaz Futbol" programına telefonla bağlanan MHK eski icra kurulu üyesi Ali Kunak da benzer sözleri söylemez mi?

Aynen şu ifadeleri kullandı Ali Kunak: "Galatasaray maç kazandığında Mehmet Büyükekşi çok keyifli oluyordu. Galatasaray kaybettiğinde ise adeta küplere biniyor ve morali bozuluyordu. Bu Galatasaray'a da zarar veriyor."

Fanatikliği bu kadar ortada olan bir adam hala nasıl TFF başkanı olarak kalabilir.

Ona kim güvenebilir?

Aynı programda Ahmet Çakar'ın söyledikleri de yenilir yutulur gibi değil.

Canlı yayında bir doküman yayınlayan eski hakem Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ByLock kullanarak "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yargılandığını iddia etti. Ahmet Çakar ayrıca Mehmet Büyükekşi’nin 2 farklı telefonla ByLock’a 55 kez girdiğinin belirlendiğini ileri sürdü.

Çakar'ın sözleri de aynen şöyle: "Mehmet Büyükekşi 2 telefonundan sadece birinde ByLock tespit edildiğini ve özel kaleminin kullandığını söylemişti. Sen bir yalancısın. Sana ait 0530 ve 0532 ile başlayan 2 telefonunda da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ByLock tespit edilmiş. Mehmet Büyükekşi’nin yalanının içerisinde 250 kişinin kanı var. Ben karımı aramıyorum 1 ayda 55 defa be… Mehmet Büyükekşi’nin yarın sabahtan itibaren Riva’ya girişi yasaklanmalıdır.”

Ne Ali Kunak ne de Ahmet Çakar'ın sözleriyle ilgili herhangi bir yalanlama gelmedi Mehmet Büyükekşi'den.

Halil Umut Meler'in yumruklanmasının ardından neredeyse tüm suçu kulüp başkanlarına atan, kendisini adeta bir "Sütten çıkmış ak kaşık" ilan eden Mehmet Büyükekşi, "Yeeteeer" diye bağırmıştı. Tam tersi herkes Büyükekşi için "Yeteeer" diyor. Kulüpler Birliği Toplantısı'nda 16 başkan istifasını istemiş. Destek olan sadece 4 kulüp var.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Mehmet Büyükekşi'nin, Halil Umut Meler olayında süreci sağduyu ve soğukkanlılıkla yönetemediğini vurguladı, üstü kapalı olarak istifaya davet etti.

Ama o ne yaptı? Gazeteci Candaş Tolga Işık'a, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyorlar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" diyerek adeta meydan okudu.

Tüm bunları alt alta topladığımızda Mehmet Büyükekşi artık uzatmaları oynuyor. Aslında bana göre görevinden ayrıldı da kendisinin bundan haberi yok!