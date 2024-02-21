Mehmet Büyükekşi'ye büyük şok. İhracı istendi. Atatürk detayı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi'ye büyük şok. İhracı istendi. Atatürk detayı ortaya çıktı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ihracı için düğmeye basıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan, aynı zamanda Galatasaray üyeliği de bulunan Mehmet Büyükekşi'nin ihracı istendi.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Sedat Doğan ve arkadaşlarının, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kulüp üyeliğinden kesin ihraç kararıyla disiplin kuruluna sevk edilmesi için dilekçe verdikleri ortaya çıktı.

Dilekcede ihrac için sıralanan gerekçelerin şöyle olduğu öğrenildi:

- Mehmet Büyükekşi’nin başka bir kulübe (Gaziantep FK) üye olması konusunda doğru beyanda bulunmaması.

- ‘Yalancı’ imasıyla Galatasaray başkanlığı hakkında küçük düşürücü ifade kullanması.

- Atatürkçü-Cumhuriyetçi değerleri taşımaması.

Dilekçede, Büyükekşi’nin eylemlerinin Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin yok olmasında bir beis görmediğini net bir şekilde ortaya koyduğu iddia edilerek, Galatasaray tüzüğünün 4.1 maddesindeki "Atatürk gençleri yetiştirmek" ifadesi hatırlatıldı.

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