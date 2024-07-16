Mehmet Büyükeşi'yi ibra etmeyecek kulüpler belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Perşembe günü yapılacak genel kurul öncesinde Mehmet Büyükekşi ve yönetimini ibra etmeyi düşünmüyor. Gelen bilgilere göre, şu anda Büyükekşi'nin ibra edilmemesi için 94 delegeden söz alınmış durumda.

Tam katılım durumunda 163 (toplam delege sayısı 324) olan salt çoğunluğa bile ulaşacaklarını iddia eden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray'ı Mehmet Büyükekşi'ye destek vermesinden dolayı rahatsız

Galatasaray cephesi ise Büyükekşi'nin adaylığı için imza vermediklerini ve ibra etme konusunda Fenerbahçe ve Beşiktaş'la birlikte hareket etmediklerini belirtiyor.

Ancak ezeli rakiplerinin "Büyükekşi ile hareket ediyorsunuz" göndermelerine tepki gösteriyorlar.

Sezon içinde kendileri dışında hiçbir kulübün resmi olarak istifa talebinde bulunmadığını savunan Galatasaray, ayrıca konuyu son seçimlere getirdi.

Sarı Kırmızılı kurmaylar, "Biz Büyükekşi'yi ibra etmeyip tavrımızı ortaya koyarken, Büyükekşi'yi ibra edenlerin şimdi bizi Büyükekşi ile hareket etmekle suçlaması manidar" savunmasını yaptılar.