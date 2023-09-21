Mehmet Can Aydın'dan Trabzonspor taraftarına övgü yağmuru: Onlarsız olmaz

Trabzonspor'un Schalke'den bu sezon başı transfer ettiği, Mehmet Can Aydın basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aydın'ın açıklamaları şu şekilde;

-Kiralık olarak geldim ama kendimi Trabzonspor’a ait hissediyorum. Bu kulüp benim için çok büyük. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah Trabzonspor da isterse burada kalmaya devam etmeyi düşünüyorum tabii ki. Takıma yardım etmekten dolayı çok mutluyum. Son haftalarda çok iyi transferler yaptık. Çok iyi çalışıyoruz şu anda. Önceden beri Abdülkadir, Eren ve Uğurcan ağabeyi Milli Takım’dan tanıyorum. Onlara minnettarım. Allah razı olsun onlardan. Bana çok yardım ettiler. Adaptasyon konusunda hiç sorun yaşamadım. Hocama da bana şans verip güvendiği için minnettarım. Şu an iyi oynuyoruz. Antrenmanlarda iyi çalışıyoruz. Beşiktaş’a karşı da çok iyi bir maç çıkardık. Böyle devamlı çalışmamız lazım.

-Tabii ki ben genç oyuncuyum. Genç oyuncuların bence oynaması lazım. Larsen de çok iyi bir oyuncu. Buraya savaşmaya ve o pozisyonu almaya geldim. Şu an iyi gidiyor ve inşallah da böyle gidecek. Ben 2 senedir sağ bek oynuyorum. Önceden Schalke 04 takımında forvet oynuyordum. Her oyuncudan bir şey öğrenebilirsin. Bir oyuncu ismi söyleyemem ama çoğu oyuncudan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Edin Vişça bana çok yardım ediyor. Defansta da bana yardım ediyor. Edin ağabeyim ile çok iyi oynuyoruz. Pepe de çok iyi oyuncu. Kendisiyle antrenman da dahil olmak üzere çok oynamadık ama onla oynamak çok büyük gurur olabilir.

-Ben Schalke 04’ten geliyorum. Taraftarı çok büyük, belki Almanya’nın bir numarası. Ama Trabzonspor’un taraftarı başka, değişik. Onlar bizi çok seviyor, saygı duyuyor. Biz de onları sevip saygı duyuyoruz. Trabzonspor onlarsız olmaz. Onlar bizim için çok önemli. İnşallah böyle devam ederiz. Almanya’da futbol kalitesi çok yüksek. Türkiye Süper Lig’de de son senelerde yükseldi. Sahada çok fark hissetmiyoruz. Rakiplerimiz de çok iyi. Beşiktaş’a karşı oynadık. Mesela Rebic benim tarafımda oynuyordu. Son senelerde kalitenin yükseldiğini söyleyebilirim, çok fark hissetmiyorum.

-Ben 2 sene önce sağ bek oldum. Schalke’de 7-8 sene forvet oynadım. Sağ beki çok seviyorum, iyi gidiyor şu an. Eminim ki başka pozisyonlarda da oynayabilirim ama hocam nereyi isterse orada oynamaya devam edeceğim. Çoğu oyuncular Türkiye’ye gelince çalışmayı bırakıyorlar. Devamlı çalışmıyorlar. Ben buraya geldikten sonra çok çalıştım böyle de devam edeceğim. Hangi ülkede oynarsan oyna çalışmadan olmaz. Her oyuncu daha iyi olabilir, benim de çok hatam var, genç oyuncuyum. Trabzonspor’da hata yapınca hocalarım bana zaman ve şans veriyor. Bana öğretiyorlar. Ben genç oyuncuyum, çok hatalarım vardır. Defans olarak çok iyi oynuyorum ama öne de daha fazla yardım etmek istiyorum.

-Her Türk oyuncu için hayal Milli Takım’da oynamaktır. Çalışmaya bakacağım ben. İnşallah bir gün sahaya da çıkarım. Benim hayalim de bir gün Milli Takım için oynamaktır.

-Benim Almanya’daki en iyi arkadaşlarım Trabzonludur. Ondan dolayı Trabzon’u önceden tanıyordum. İstanbul benim için zor olur, sakin şehri severim. Ailem de çok seviyor burayı. Buraya gelip kalmak istiyorlar. Burayı çok seviyorum, hayat çok güzel.