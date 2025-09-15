Mehmet Cemil Altın'ın oğlunu vuran şahıs tutuklandı

Önceki gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir lokantada gerçekleşen olayda alkollü şekilde mekâna gelen Ceyhun Bulut ile işletme sahibi Haluk Altın arasında içeriye alınmadığı gerekçesiyle tartışma yaşanmış, çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut'un yanında getirdiği silahla ateş ettiği Haluk Altın ağır biçimde yaralanmıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Haluk Altın, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirmişti.

1969-1977 yıllarında Trabzonspor formasını terleten Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilen Haluk Altın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın faili Ceyhun Bulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa zamanda yakalanarak, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından Ceyhun Bulut adliyeye sevk edilirken, alınan ilk ifadesinde alkol almak amacıyla işletmeye geldiğini ve içeri alınmayınca öfkelenerek Haluk Altın'ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Ceyhun Bulut, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderildi.