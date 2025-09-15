Mehmet Cemil Altın'ın oğlunu vuran şahıs tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mehmet Cemil Altın'ın oğlunu vuran şahıs tutuklandı

Trabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın'ı çıkan kavga sonrası tabancayla vurarak öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Önceki gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir lokantada gerçekleşen olayda alkollü şekilde mekâna gelen Ceyhun Bulut ile işletme sahibi Haluk Altın arasında içeriye alınmadığı gerekçesiyle tartışma yaşanmış, çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut'un yanında getirdiği silahla ateş ettiği Haluk Altın ağır biçimde yaralanmıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından Haluk Altın, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirmişti.

1969-1977 yıllarında Trabzonspor formasını terleten Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu öğrenilen Haluk Altın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayın faili Ceyhun Bulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa zamanda yakalanarak, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından Ceyhun Bulut adliyeye sevk edilirken, alınan ilk ifadesinde alkol almak amacıyla işletmeye geldiğini ve içeri alınmayınca öfkelenerek Haluk Altın'ı vurduğunu söylediği öğrenildi. Ceyhun Bulut, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Son Haberler
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Seyir halindeki otomobile silahlı saldırı
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Ali Koç’tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına cevap
Ali Koç’tan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına cevap
Seyir halindeki tır aniden alevlere teslim oldu
Seyir halindeki tır aniden alevlere teslim oldu
Anne baba ve 2 çocuğu arabada tarayarak katlettiler
Anne baba ve 2 çocuğu arabada tarayarak katlettiler