Cennet Koyu Mehmet Cengiz'e devredilmişti. Yargıtay Vali hakkındaki suç duyurusunu işleme almadı

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde turistik Cennet Koyu’nda yaklaşık 678 bin metrekarelik Hazine arazisine muhalefetin 'beşli çete' olarak adlandırdığı Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis, villa, rezidans ve marina projesine yurttaşlar ile siyasiler sert tepki göstermişti

YARGIYA TAŞINMIŞTI

CHP, İYİ Parti ve HDP söz konusu projeyi Meclis gündemine taşıdı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise projenin sahibi Mehmet Cengiz, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde olduğu 14 isim hakkında 18 Temmuz 2022 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YARGITAY KARARINI VERDİ

HKP’nin suç duyurusunu işleme alan Başsavcılık, Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 31 Ağustos tarihinde Vali Orhan Tavlı hakkındaki dosyanın “işleme konulmamasına” karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın görevinin gereklerine aykırı hareket ederek söz konusu arazinin satın alınmasına ve bu arazide yapıldığı iddia edilen projelere engel olmamak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır.”

"İLGİLİ HÜKÜMLER İHLAL EDİLMİŞTİR"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararını Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi. Çolak, yurttaşlar tarafından açılan davalarda Danıştay’ın koya yapılmak istenen proje hakkında iki kez iptal kararı verdiğini anımsattı.

Çolak, “Mahkeme kararlarına uyulmayarak 678 bin metrekarelik hazine arazisi 278 milyon TL’ye Mehmet Cengiz’e devredilmiştir. Böylelikle başta anayasa olmak üzere, Orman Kanunu, Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunu’nun ilgili hükümleri ihlal edilmiştir. Kamu görevlilerinin de yasaları ve mahkeme kararlarını hiçe sayarak verdikleri idari izinlerle anılan suçlara iştirakleri söz konusudur” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in yıldırım hızıyla suç duyurusunun işleme konulmaması kararı verdiğini belirten Çolak, “Bekir Şahin, hiçbir araştırma ve inceleme yapmadan Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı kurtararak TCK’de düzenlenen görevi ihmal suçunu işlemiştir. Devran döndüğünde Bekir Şahin de yargılanacaktır. Kamuya karşı işlenen tüm suçların ve suçluların peşinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

OTEL VE VİLLA PROJESİ

Bodrum'un Cennet Koyu'nda, otel ve villa projesine başlamaya hazırlanan Cengiz İnşaat, tartışmalar üzerine açıklama yapmıştı.

Cengiz İnşaat’ın Bodrum’un en değerli yeri olan Cennet Koyu'nda, 678 bin metrekarelik arazide villa ve otel inşaatına başlayacağı ve Bulgari ile işbirliğine gittiği öğrenilmişti.

"50 BİN ADET AĞAÇ DİKECEĞİZ"

Konuyla ilgili olarak medyaya yazılı açıklama gönderen Cengiz İnşaat, parselde ağaç kesimi yapılmayacağını ve 50 bin adet ağaç dikileceğini belirtmişti.

Arazide yükselecek projede yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine uyulacağını belirten şirket, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararlarına ve mevzuata uygun davranılacağını ifade etmişti.