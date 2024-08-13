Mehmet Ceyhan ölümcül hastalıkla ilgili uyarılarını açıkladı. Son 2 ayda büyük artış

Geçtiğimiz hafta DSÖ, 'maymun çiçeği' olarak bilinen 'mpox' vakalarında son iki ayda büyük bir artış yaşandığını açıkladı.

Dünya genelinde 90 binden fazla vaka tespit edildi ve 156 kişi bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DSÖ, yeni varyantın Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırlarını aşmasının ardından Afrika'da uluslararası acil durum ilan etti.

"BİR YAYILIM SÖZ KONUSUYDU"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonları gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık için DSÖ'nün 2022'de de alarm verdiğini hatırlatarak, “Afrika'dan başlayıp Avrupa'ya yayılan ve İstanbul'da da bir vakanın görüldüğü bir yayılım söz konusuydu. O durum bir süre devam etti ve sonra kontrol altına alındı” dedi.

“HERKESTE GÖRÜLEBİLİYOR”

2022'deki salgında görülen virüs tipinin 'tip 2' olarak adlandırıldığını ve daha hafif seyrettiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, “2022'deki salgında hastaların yüzde 97'si homoseksüel erkeklerdi. O zamanlar Türkiye'de bunun risk oluşturmayacağı söylendi. Ancak 2023'ün Ekim ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 'tip 1' olarak adlandırılan, daha tehlikeli ve öldürücü olan, yüzde 4 civarında ölümle sonuçlanan ve daha hızlı yayılan bir varyantın ortaya çıktığı rapor edildi. Bu varyant birkaç ay içinde Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye yayıldı. DSÖ, Temmuz ayında vakaların artış hızının giderek arttığını belirterek alarm seviyesini bir basamak yükseltti. Amerika'da da vakalar artınca, seyahat aşılamasında riski bir kademe yükselttiler. Şu anda dünya genelinde bir korku var çünkü bu seferki hastalar sadece homoseksüel erkekler değil, herkeste görülebiliyor. Yakın temas, el teması, hastanın kullandığı ve değiştirilmemiş yatak çarşafları gibi yollarla bulaşma kolaylıkla mümkün. Ortak havlu, yatak çarşafı gibi eşyalar kullanarak yayılabilen bir virüs. Belirgin bir tedavisi de yok” diye konuştu.

'YAVAŞ YAVAŞ ARTARAK TEHLİKE OLUŞTURABİLİR'

Türkiye'nin önemli bir destinasyon noktası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, “Türkiye, özellikle İstanbul, Afrikalılar için hem kalıcı hem de transfer noktası olarak çok kullanılan bir destinasyon. İstanbul'a geliyorlar, oradan Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyorlar ve çok sayıda Afrika vatandaşı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de kalıyor. Hastalık sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile sınırlı kalmadı, komşu ülkelere de yayıldı. Gine ve Nijerya'da vakalar rapor edilmeye başlandı. Şu anda bir yayılma söz konusu ve DSÖ alarmda. Özellikle Afrika'dan gelenler ve Afrika'ya gidecek olanlar için tedbirler yayımlıyor. Eğer bir hastalıkta vaka artışı varsa, bu salgındır. Eğer birden fazla kıtayı etkiliyorsa, bu pandemidir. Bu hastalık solunum yoluyla bulaşmadığı için o kadar hızlı yayılmaz. Solunum yoluyla bulaşan pandemiler gibi, grip veya koronavirüs pandemisi gibi bir anda yüz binlerce, milyonlarca vakaya ulaşmaz. Ama yavaş yavaş artarak dünya için tehlike oluşturabilir” dedi.