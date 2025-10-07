Mehmet Demirkol'dan Sergen Yalçın'a zehir zemberek sözler!

Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında Galatasaray-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı, Sergen Yalçın için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Demirkol'un sözlerinden öne çıkanlar;

"YORUMCULUK YAPARKEN NEDEN TEKNİK DİREKTÖR ELEŞTİRİLERİ YAPIYORDU?"

Sergen Yalçın'ın maçın ardından "Bazen her şeyi biz yapamıyoruz, iş oyuncular da bitiyor" sözleriyle ilgili olarak ise Demirkol, "Sergen hoca, o zaman niye yorumculuk yaparken bu teknik direktör eleştirilerini yapıyordu. Sergen hoca Rafa'yı öne atıp, Tammy Abraham'ı çıkartıp Cengiz değişikliğini çok daha erken yapabilirdi. Kırmızı karttan gole kadar olan sürede Galatasaray'ın topa sahip olma oranı yüzde 75. Beşiktaş buna izin verebilir mi? 'Ben sertim, hızlı oyuncularım var. Hızlı çıkarım pozisyon bulurum' diyerek bunu yapabilir. Ama var mı böyle bir şey. Yok. İki şut girişimi var, birisi isabetli. Bir şey üretemiyorsun. Yanlış gidiyor işler. Sergen Hoca 'biz bir hata yaptık ondan sonra onlar da yüreklendiler' diyor. Tam tersi ondan sonra biraz geri bastılar. Kırmızı karttan sonra gaza basmıştı Galatasaray. Sen Galatasaray'ın kırmızı karttan sonraki oyununa cevap verebildin mi, veremedin. Sahada olmuyorsa olmadığını görüp buna müdahale etmek lazım.

"YORUMCU OLSAYDI PARAMPARÇA EDERDİ"

Bir hata yapıyorsun bitiyor iş. Hata da öyle herhangi bir hata değil. Top sürekli Mert'e geliyor. Mert sakin kalması gerekirken sinirleniyor sinirleniyor sinirleniyor. Karşı taraf sakin, sen öndesin rakip eksik ama sen sinirleniyorsun. Mert'in attığı pas yanlış ayağa... Ndidi'nin doğru ayağına atmıyor. Ndidi tamam kötü kontrol etti de kolay kontrol edilebilecek bir top değil ki o... Soluna atıyor topu, Ndidi de kontrol edemiyor. Torreira'da bunları iyi bilen bir oyuncu. Esas soru o pozisyonda Orkun daha uygun değil mi? Sağ kanattaki Gökhan'a atabilirdi. Bu bir hata ama sadece Ndidi'ye yazabileceğimiz bir hata değil. Galatasaray eksik kalmasına rağmen önde basıyor. Bunu nasıl aşabilirsin; hızlı oyuncularına uzun top atarsın ya da Cherny'i içe çekip Cengiz'i kanada atarsın. Eğer Sergen Yalçın bu maçın yorumcusu olsaydı bu taktiği uygulayan Beşiktaş teknik direktörünü paramparça ederdi. Ben eminim Sergen Yalçın maçı bir kez daha izlediğinde maç sonu söylediklerinin tersi şeyler söyler.

