Hadise'yi çabuk unuttu. Mehmet Dinçerler gönlünü Kuveytli şarkıcıya kaptırdı

30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gözlerden uzak bir nikah töreni yaparak evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de tek celsede boşandı.

Boşandıktan sonra adı sürekli aşk iddialarına karışan Dinçerler'in Kuveytli bir şarkıcıyla samimi görüntüleri çıktı.

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Hadise'den olaylı bir şekilde boşanan Mehmet Dinçerler'in sürpriz aşkını köşesine taşıdı.

İşte Mehmet Üstündağ'ın o yazısı...

30 Nisan’da Hadise ile evlenen, 30 Eylül’de de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler, gönlünün yeni prensesini buldu! Dinçerler’in bir süredir görüştüğü genç kadın, Kuveytli ünlü şarkıcı Rawan Bin Hussain. Bir düğün için İstanbul’a gelen güzel şarkıcı, aldığım duyumlara göre burada Dinçerler tarafından prensesler gibi ağırlandı.

İstanbul Nişantaşı’ndaki en lüks otellerden birinde Rawan için oda tutan iş insanı, üç gün için 70 bin TL ödemiş. Jestler bununla da bitmemiş.

Güzel şarkıcıyı çiçeklere boğan Mehmet Dinçerler, Rawan’a, Nişantaşı Louis Vuitton mağazasından markanın “Lock Me Ever” isimli çantasından almış. “Beni sonsuza kadar kendine bağla” anlamına gelen çantanın ismi de oldukça manidar! Bu lüks parçaya da Dinçerler 49 bin TL ödemiş.

Rawan Bin Hussain, Instagram hesabında bu jestlerin fotoğraflarını 6,9 milyon takipçisiyle paylaştı.

İstanbul’da sarmaş dolaş üç gün geçiren çift, önceki gün ayrılmak zorunda kaldı. Rawan, Küba’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrılırken, “Kalbimi İstanbul’da bıraktım” notunu düşmeyi ihmal etmedi.

Bu ilişkinin bir geleceği var mı, yoksa geçici mi bilmem…

Ama Mehmet Dinçerler, Hadise’ye “seni çoktan unuttum” mesajı vermek için hiç vakit kaybetmedi!

