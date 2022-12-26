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2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cesur pozları nefesleri kesti

2022 yılında özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaparak yıl boyu çektirdiği cüretkar fotoğraflarını paylaştı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 10:39
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Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra iddialı giyim tarzı ile eskiye dönen Hadise 2022 yılına veda pozuyla sosyal medyayı salladı.

2022'ye veda paylaşımı yapan Hadise'nin cesur pozları nefesleri kesti
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Bu yıl iş insanı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturduktan 4 ay sonra boşanan Hadise, özel hayatıyla seneye damga vurdu. Kariyerinin yanı sıra evliliği ve sonrasında yaşananlarla gündemden düşmeyen şarkıcı, 2022'nin son günlerinde sosyal medya hesabından yıl boyu çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

CESUR POZLARINI YAYINLADI

14,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 2022'ye veda paylaşımı yaparak bir video paylaşan Hadise'nin iç çamaşırlı ve bikinili pozları dikkat çekti. Şarkıcının "Söz veriyorum 2023 daha güzel olacak" notuyla yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı.

İşte Hadise'nin paylaşımından nefes kesen kareler...

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kahraman
26.12.2022 11:06
dünyaca servetim olsaydı seni memnun ederdim hadise  
 
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