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Hadise boşanma davası açmıştı. Mehmet Dinçerler’in istekleri Hadise’yi şok etti

Şarkıcı Hadise ile 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Dinçerler’den boşanma kararı aldı. Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açan Hadise “Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum.” dedi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:43
Son Güncelleme: 15 Eylül 2022 Perşembe - 10:46
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Mehmet Dinçerler’in istekleri Hadise’yi şok etti! Hadise boşanma davası açmıştı

Hadise boşanma davası açmıştı. Mehmet Dinçerler’in istekleri Hadise’yi şok etti
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Dört ay önce evlenen şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor. Hadise, dün avukatı aracılığı ile Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açtı. Dava dilekçesinin detayları da ortaya çıkmaya başladı. 

"SANAT HAYATIMLA İLGİLİ BASKI GÖRÜYORUM"

2. Sayfa'nın haberine göre; "Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum." diyen Hadise'nin dilekçesinde "Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti." ifadelerine yer verildi. 

3 MİLYONLUK YÜZÜĞÜ VE DÜĞÜN TAKILARINI İSTEDİ 

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı.

Mehmet Dinçerler ise boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hadise Twitter'da yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

Öte yandan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı. Birlikte olan fotoğraflarını da sildiler. 

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