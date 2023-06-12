Mehmet Faraç, CHP'de Kılıçdaroğlu'nu kimlerin istemediğini yazdı

Gazeteci Mehmet Faraç, seçim sonuçlarının ardından değişim tartışmalarının başladığı CHP'de yaşananları anlattığı paylaşımlarda bulundu.

Faraç, CHP'de yaşanan tartışmaların bugüne özel olmadığını, tartışmaların köklerinin geçmişe dayandığını hatırlatırken; CHP'nin 'rotasından çıktığına' dikkat çekti.

"ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU DÜŞMANI KESİLDİLER"

CHP'de yaşanan 'rota değişimini', Atatürkçülerin tasfiye edildiğini; yaşanan gelişmelerin partiye büyük zarar verdiğini yazdığında o dönem başını kuma gömenlerin şimdi 'Kılıçdaroğlu düşmanı kesildiğini' paylaştı.

Mehmet Faraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların tamamı şu şekilde:

"Uyarılarımız gazete arşivinde duruyor; Yıllardır CHP'nin rotasından çıktığını, Atatürkçülerin tasfiye edildiğini, partiye büyük zarar verildiğine dikkat çekerken başını kuma gömenler hızlı Kılıçdaroğlu düşmanı kesildi.

Şimdi herkes gölgesine sığınacağı bir genel başkan peşinde.

CHP'de tek sorun genel başkanlık değil.

Parti vizyonsuz, çapsız danışmanlarla 7 dönemdir vekil olan kadrolulara teslim edildi.

Atatürk diyemeyenler, CHP'li olmayanlar parti yönetimine getirildi, milletvekili yapıldı ve partinin vefalı asıl tabanı da insafsızca üvey evlat oldu.

Rayından çıkan tren nasıl hedefine ulaşamazsa, özüne dönmeyen CHP de hiçbir şekilde başarıya ulaşamaz.

Partiyi her çevreden büyütürken köklerini baltalamayan, laikliği, cumhuriyeti, Altıoku tavizsiz savunacak, gericiliğe-bölücüğe direnecek, tabana sahip çıkacak bir genel başkan lazım

CHP tabanı ilk kurultayda geçmişteki hatalardan ders almalı. CHP Atatürk gibi duracak bir lidere kavuşmalı.

CHP yolsuzluğa bulaşmış belediye başkanlarından, 7 yıldır vekil olanlardan, çapsız danışmanlardan, siyaseti rant için yapanlardan kurtulmalı, asıl tabanına teslim edilmeli."