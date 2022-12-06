Mehmet Faraç iki danışmanın geçmişini ortaya çıkardı. Her şeyi ortaya döktü

CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" programında Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak duyurulan isimlerden Hacer Foggo ve ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun Atatürk devrimlerine yönelik kullandıkları skandal ifadeler tartışma yarattı.



Hacer Foggo’nun Türk Silahlı Kuvvetlerine çocuk katili dediği, FETÖ medyasına yapılan operasyonları eleştirdiği, ikna odalarında başörtülü öğrencileri sorguladığını iddia ettiği, Kemalist eğitim sistemini eleştirdiği paylaşımları gündeme geldi.

CHP'ye ekonomi alanında danışmanlık yapacak uzmanlardan ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu’nun ise Dar Koridor adlı kitabında Atatürk devrimlerini eleştirdiği otraya çıktı.

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, Foggo ve Acemoğlu hakkındaki tartışmalara yönelik dikkat çeken ifadeleri kullandı.

Faraç şu mesajı paylaştı:

"İki danışman, iki bakış açısı! Vah ki vah!

Düşmana gerek yok, CHP zaten kendi içinden yıpratılıyor!

Cumhuriyetle, Atatürk'le, CHP ile Altıokla, Aydınlanma Devrimi ile kavgalı zatlar ana muhalefet erisin diye özel mi seçiliyor?

Bu kafalarla mı AKP ile mücadele edilecek? ÇOK YAZIK!"