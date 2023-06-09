Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü mecliste yemin ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Buna göre Mehmet Fatih Kacır Sanayii ve Teknoloji Bakanı oldu. Peki, Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Mehmet Fatih Kacır Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Mehmet Fatih Kacır kimdir? Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hangi görevlerde bulundu?

MEHMET FATİH KACIR KİMDİR?

Mehmet Fatih Kacır, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Mehmet Fatih Kaçır ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesinde tamamladı. 2003’te üniversite giriş sınavlarında Türkiye 12’ncisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümündeki lisans eğitiminden 2008 yılında onur derecesiyle mezun olan Mehmet Fatih Kacır, üniversite eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği yaptı ve disiplinler arası araştırmalar ve proje yönetimi eğitimlerine öncülük etti.

Mehmet Fatih Kacır, üniversite mezuniyeti sonrası girişimci olmayı seçti, kurucusu ve yöneticisi olduğu şirketlerde faydalı model ve endüstriyel tasarımlar geliştirerek yenilikçi uygulamalara imza attı.

Mehmet Fatih Kacır, kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü.

2018’de TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olan Mehmet Fatih Kacır, 31 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Kararıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına atandı. Bakanlıkta, Milli Teknoloji Hamlesi ve stratejik dönüşüm politikalarından sorumlu olarak görevini sürdüren Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Türkiye Uzay Ajansı çalışmalarının koordinasyonunu yürüttü.

Mehmet Fatih Kacır, bakan yardımcılığı görevinde, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen DENEYAP Türkiye Projesi’nin yönlendirme kurulu başkanlığı, teknoloji seviyesi yüksek ürünlere ve yenilikçi teknolojilere yönelik Ar-Ge ve Yatırım Teşvik Programı olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Program Komitesi Başkanlığı, Araştırma Altyapıları İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi Başkanlığı ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Konseyi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Mehmet Fatih Kacır, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Milli Uzay Programı, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi, Mobilite Teknolojileri ile Akıllı Yaşam ve Sağlık Teknolojileri Yol Haritası çalışmalarına öncülük ederek, stratejiler kapsamında eylem planlarının uygulanması ve Bakanlığın yeniden yapılandırılması süreçlerini yürüttü.

ASELSAN ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Fatih Kacır, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Mehmet Fatih Kacır, evli ve 2 çocuk babası.

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