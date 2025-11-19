Tuba Ünsal, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme damga vurdu. Berlin’deki kiracısının kira ödemeyi tamamen bıraktığını ve evde tahtakurusu çıktığını iddia ettiğini anlatan güzel oyuncu, hayranlarını şoke etti.

Tuba Ünsal’ın dikkat çeken paylaşımları şöyle:

"Berlin'deyim. 7 aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim.1. Cehennemin yolu iyi niyet taslarıyla örülü /Fact 2. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma.

3. Hala vicdan yapmak/ çünkü avukata göre artık Almanya'ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri malesef seni dinlemeyip işi çığrından çıkarabiliyor.

4. Çocuğu var diye hala üzülmek!! 5. Yorgunum"

AYRILIK ACISI UZMANI OLDUM

Öte yandan üç kez evlenip boşanan ve “Ayrılık acısı uzmanı oldum” diyen Tuba Ünsal, kısa süre önce ayrılık yaşayanlara özel 13 haftalık bir iyileşme programı hazırladığını açıklamıştı:

"Her ayrılığın ardından kendimi bulma yöntemlerimi ve o acıdan kurtulma yöntemlerimi defalarca deneyimledim. Ve yeni yöntemler geliştirdim.

Ama bir şeyin farkına vardım. Kimse bize 'Nasıl iyileşiriz'i öğretmiyor. O yüzden kalbini toparlamaya çalışan, yeniden kendine dönmek isteyenler için 13 derslik bir yolculuk hazırladım."

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

7 Aralık 1981 Denizli doğumlu Tuba Ünsal, asker bir babanın kızı olarak Türkiye’nin birçok şehrinde büyüdü. İzmir’de lise eğitimini tamamladı, voleybol oynadı ve tiyatroyla tanıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümü mezunudur.1998 Elite Model Look Türkiye birincisi olarak mankenliğe başladı, Fransa’da yaşadı, Los Angeles’ta Stella Adler Academy’de oyunculuk eğitimi aldı.

Vizontele Tuuba (2003) ile sinemada yıldızı parladı. Çakallarla Dans, Türkler Çıldırmış Olmalı, Kara Melek, Ruhsar gibi yapımlarda rol aldı.

Şu anda TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı’nda Mara Hatun karakterini canlandırmaktadır.

ÖZEL HAYATI

2004-2006: Cem Cantaş (boşandı)

2010-2012: Murat Pilevneli – Kızı Sare (d. 2010)

2013-2017: Mirgün Cabas – Oğlu Civan Mert (d. 2013, Los Angeles’ta doğdu)

Üç kez evlenip boşanan Tuba Ünsal, hem oyunculuğu hem cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.