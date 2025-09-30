Mehmet Karaman Rize’de konuştu: Türkiye’nin ekonomik ve sosyal sorunları derinleşiyor

YENİÇAĞ - Rize / İlyas Gür

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rize’deki yerel gazetecilerle buluşan Karaman, hem Türkiye’nin ekonomik durumu hem de dış politikadaki gelişmeler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

“YEREL MEDYA BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Karaman, açıklamasına basın mensuplarına teşekkür ederek başladı:

“Yerel medya bizim için önemli. Sizler zor şartlarda görev yapıyorsunuz ama adil olarak herkesin haberlerini verme sorumluluğunu taşıyorsunuz. Bu nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Biz milletvekilleri olarak her 6 ayda bir tüm Türkiye’yi dolaşıyor, vatandaşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve basın mensuplarımızla bir araya geliyoruz. Önemli olan konuşmaktan ziyade dinlemektir. Biz bu dönemde halkı dinlemeye daha çok önem veriyoruz” dedi.

“ERKEN SEÇİM BEKLEMİYORUZ”

Karaman, gündemde sık sık tartışılan erken seçim iddialarına da değindi. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar ve dış politikadaki belirsizliklerin iktidar açısından seçim ortamını zorlaştıracağını söyleyen Karaman, “Yakın bir zamanda erken seçim beklemiyoruz. Çünkü iktidarın da böyle bir niyeti olmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ ELEŞTİRİSİ: “FAİZ ÖDEMELERİ 11 KAT ARTTI”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloya dikkat çeken Karaman, 2025 yılının ilk altı ayında 1 trilyon 111 milyar lira faiz ödemesi yapıldığını söyledi. Bu rakamın geçen yıla oranla yüzde 100 artış gösterdiğini belirten Karaman, “Günde 6,2 milyar lira faiz ödüyoruz. Bu, 8,5 milyon asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor. 2021 yılından bu yana faiz ödemeleri 11 kat arttı” dedi.



Türkiye’de ev sahibi olmanın artık neredeyse imkânsız hale geldiğini vurgulayan Karaman, 2017’de 460 bin lira olan 100 metrekarelik bir ev maliyetinin bugün 4,5 milyon liraya çıktığını ifade etti. “Asgari ücretli 22 yıl boyunca maaşını hiç harcamadan bir kenara koysa dahi ev sahibi olamıyor. Emekli ikramiyesiyle ev alma dönemi de artık bitti” diye konuştu.

“KUR KORUMALI MEVDUAT 60 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİRDİ”

Karaman, kur korumalı mevduat uygulamasını da sert sözlerle eleştirdi: “Bu sistem Türkiye’ye 60 milyar dolar zarar ettirdi. Bu parayla 800 bin daire yapılabilirdi ya da 40 tane Osman Gazi Köprüsü inşa edilebilirdi. Dövizi olanlara çifte faiz ödenirken, faturası memura, işçiye, esnafa, emekliye kesildi. 1 milyon kişi kazandı, 85 milyon insan zarar gördü.”

SOSYAL SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ: “TÜRKİYE DEPRESYONDA İKİNCİ SIRADA”

Ekonomik sorunların yanı sıra sosyal sıkıntılara da değinen Karaman, Türkiye’de depresyon ve anksiyete hastalarının oranının yüzde 40’ı geçtiğini söyledi. “Dünyada depresyon hastalarında Amerika birinci, Türkiye ikinci sırada. Eczanelerde en çok satılan ilaçlar antidepresanlar oldu. Milletimizin psikolojisi bozuldu” dedi.

EĞİTİMDE GERİLEME

Üniversitelerin dünya sıralamasındaki gerilemesine de dikkat çeken Karaman, “7 yıl önce ilk 500’e giren üniversitelerimiz vardı. Bugün hiçbir üniversitemiz ilk 500 içerisinde yok” sözleriyle eğitimdeki tabloyu eleştirdi.

GAZZE VURGUSU: “TÜRKİYE SEYİRCİ KALIYOR”

Karaman, konuşmasının önemli bir bölümünü Gazze’de yaşananlara ayırdı. İsrail’in saldırılarında 64 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 160 bin kişinin yaralandığını ve 2 milyon insanın çadırlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Türkiye’nin bu zulüm karşısında yetersiz kaldığını savunan Karaman, şunları söyledi:

“Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde İsrail, Filistin’e tek bir bomba dahi atamadı. Ama bugünkü iktidar döneminde Gazze’de taş üstünde taş kalmadı. Buna rağmen Bakü-Ceyhan boru hattından İsrail’e giden petrol devam ediyor. Kürecik ve İncirlik üsleri açık tutuluyor. Buralardan gelen istihbarat bilgileri İsrail’e gidiyor. Bu üslerin acilen kapatılması gerekiyor.”

FİLOYA SALDIRI VE TÜRKİYE’NİN TAVRI

Karaman ayrıca, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan “özgürlük filosu”na yapılan saldırılara da değindi. İspanya ve İtalya’nın gemilerini korumak için fırkateyn gönderdiğini hatırlatan Karaman, “Türkiye ise sadece selam göndermekle yetindi. Oysa gemilerimizi biz korumalıydık. Başkalarının gönderdiği fırkateynlere teşekkür eden değil, kendi fırkateynlerini gönderen ülke olmalıydık” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARI DİNLEMEYE GELDİK”

Karaman, sözlerinin sonunda Rize’deki ziyaretinin amacının vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek olduğunu vurguladı. “Biz sadece seçim zamanı sahaya çıkan bir parti değiliz. Düzenli aralıklarla halkımızla buluşuyoruz. Asıl olan dinlemek, milletin sesine kulak vermektir” dedi.