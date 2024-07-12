Mehmet Metiner AKP’ye kaybettiren gizemli ismi açıkladı: Millet ondan dolayı AK Parti’ye kızgın

Düzenleme: Kaynak: Yeni ŞafaK
Mehmet Metiner AKP’ye kaybettiren gizemli ismi açıkladı: Millet ondan dolayı AK Parti’ye kızgın

AKP'li Mehmet Metiner son yazısında isim vermeden AKP içindeki bir kişiyi eleştirdi. Metiner’in tepki gösterdiği ismi ise Yeniçağ fark etti.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, partisinden bir kişiyi isim vermeden eleştirdi.

Seçmenin bir isimden dolayı AKP’ye kızgın olduğunu belirten Metiner, ayrıca parti içindeki bazı kişilerinde tepkili olduğunu aktardı.

“Bürokratları ayağına kadar çağırıp onlara patronuymuş edasıyla konuşan biri” diyen Metiner, “Adam son yerel seçimde belediye başkan adayı olarak gösterildiği ilde kaybetmiş ama hala Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın adını kullanarak bürokrasiye hükmetmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Metiner, “Düne kadar AK Parti’mizle hiç alakası olmayan ama seçim sürecinden itibaren kendini partimizin üstünde görerek bürokrasiyi de kafasına göre şekillendirmeye çalışan biri” diye yazdı.

Metiner’in yazısının ilgili kısmı ise şu şekilde:

‘BÜROKRATLARI AYAĞINA KADAR ÇAĞIRIYOR’

Her yerde Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor.

Bakanlarımızdan sanki emrindeki memurlarıymış gibi bahsediyor.

“Ben ne dersem onu yaparlar!” demekten kaçınmayan biri.

Değerli Adalet Bakanımızın ve yardımcılarından birinin adını kullanarak hakim ve savcı atamalarını kendisinin şekillendirdiğini söyleyerek güç gösterisinde bulunan biri.

Bürokratları ayağına kadar çağırıp onlara patronuymuş edasıyla konuşan biri.

Şimdi herkes bilmem nerenin adliye teşkilatının onun emrinde olduğunu konuşuyor.”

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O İSİM AYDIN AYAYDIN MI?

AKP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde açıkladığı adaylardan en dikkat çeken Aydın Ayaydın olmuştu..

Eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’ye katılarak partinin Muğla adayı olmuştu.

Metiner’in yazısında kaleme aldığı “Düne kadar AK Parti’mizle hiç alakası olmayan ama seçim sürecinden itibaren kendini partimizin üstünde görerek bürokrasiyi de kafasına göre şekillendirmeye çalışan biri” ifadeleri ise Ayaydın’ı işaret etti.

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