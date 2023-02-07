‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

Adıyaman yalnız değil. Adıyaman'ın arkasında Reis var.Adıyaman Reis'in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman'ımızı yeniden onaracak Reisimiz var bizim teyzeminoğlu...