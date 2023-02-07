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  • ‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 ili etkileyen deprem için bir vatandaş 'çaresiziz' paylaşımı yaptı. AKP’li Mehmet Metiner Adıyaman’daki çaresizliği duyuran vatandaşa Erdoğan propagandası yaptı. Tepkiler üzerine tweeti sildi.

Galeri Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 11:35
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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 10 il birden etkilenmiş. Birçok vatandaş mağduriyetini sosyal medya üzerinden dile getirmişti.

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

Çaresizliğini dile getiren Hamza Temur adlı bir vatandaş sosyal medya hesabından AKP'li Mehmet Metiner'i etiketleyip 'Adıyaman yıkık, Adıyaman yalnız, Adıyaman üşüyor. Kahta'da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybetti' dedi.

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

AKP'li Metiner bu paylaşıma şu şekilde yanıt verdi.

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

Adıyaman yalnız değil. Adıyaman'ın arkasında Reis var.Adıyaman Reis'in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman'ımızı yeniden onaracak Reisimiz var bizim teyzeminoğlu...

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

BU PAYLAŞIMA ADIYAMANLILARDAN TEPKİLER ŞÖYLE

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

9/13
‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

10/13
‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

11/13
‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

12/13
‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

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‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı

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