‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 ili etkileyen deprem için bir vatandaş 'çaresiziz' paylaşımı yaptı. AKP’li Mehmet Metiner Adıyaman’daki çaresizliği duyuran vatandaşa Erdoğan propagandası yaptı. Tepkiler üzerine tweeti sildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 10 il birden etkilenmiş. Birçok vatandaş mağduriyetini sosyal medya üzerinden dile getirmişti.
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Çaresizliğini dile getiren Hamza Temur adlı bir vatandaş sosyal medya hesabından AKP'li Mehmet Metiner'i etiketleyip 'Adıyaman yıkık, Adıyaman yalnız, Adıyaman üşüyor. Kahta'da 48 vatandaşımızı an itibarıyla kaybetti' dedi.
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AKP'li Metiner bu paylaşıma şu şekilde yanıt verdi.
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Adıyaman yalnız değil. Adıyaman'ın arkasında Reis var.Adıyaman Reis'in sevdalı olduğu bir şehirdir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman'ımızı yeniden onaracak Reisimiz var bizim teyzeminoğlu...